الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أطعمة شتوية ضرورية لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد

أطعمة لتقوية المناعة،
أطعمة لتقوية المناعة، فيتو
18 حجم الخط

أكدت وزارة الصحة أهمية اتباع نظام غذائي متوازن خلال فصل الشتاء، يتضمن أطعمة تمنح الجسم الشعور بالدفء وتسهم في تعزيز المناعة والوقاية من أمراض الموسم، وعلى رأسها نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضحت وزارة الصحة أن الخضروات والفواكه من أبرز أطعمة الوقاية، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن تدعم كفاءة الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مقاومة العدوى الشتوية.

أطعمة تحتوي على فيتامين A

وأشارت وزارة الصحة إلى أهمية فيتامين A المتوافر في الجزر والقرع والخضروات الورقية، لدوره في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية وتعزيز المناعة، إلى جانب فيتامين C الموجود في الجوافة والبرتقال والليمون والفلفل الأخضر والطماطم، والذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الفيروسات.

أطعمة تحتوي على فيتامين الزنك 

كما شددت وزارة الصحة على دور الزنك، المتوافر في البقوليات والمكسرات والخضروات الورقية الداكنة، في دعم وظائف المناعة وتسريع التعافي من الأمراض.

وأشارت وزارة الصحة إلى أهمية الحصول على  فيتامين D، موضحة أنه موجود في منتجات الألبان والأسماك، لما له من دور أساسي في تقوية العظام وتعزيز مناعة الجسم خلال فصل الشتاء.

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية

نصائح مهمة تساعدك فى علاج تكسر الشعر

هيئة الإسعاف تحذر من مخاطر التدفئة بالمواقد البدائية في الشتاء

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التنويع في مصادر الغذاء، والحرص على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، كجزء من نمط حياة صحي يساعد على الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة خلال أشهر الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة العامة الشعور بالدفء الخضروات الورقية الجهاز المناعي الجهاز التنفسي الأغشية المخاطية الخضروات والفواكه الفلفل الاخضر امراض الجهاز التنفسي تقوية الجهاز المناعي تعزيز مناعة الجسم تعزيز المناعة فيتامينات ومعادن فيتامين D فيتامين C فيتامين A وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: الخط الساخن 105 استقبل 5000 مكالمة خلال نوفمبر

اليوم، اتحاد المهن الطبية يعلن بدء صرف معاش شهر ديسمبر

الصحة: رقابة صارمة لضمان سلامة مياه الشرب المعبأة

الصحة: الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي يقلل الإصابات التنفسية

وزير الصحة يبحث تطبيق الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية

معهد التغذية يحذر من السكر المختبئ في أطعمة شائعة

وزير الصحة يناقش توسيع فحص مرض السل ومراقبة المياه بتقنيات جزيئية حديثة

«الصحة» تنظم ندوة تثقيفية عن «إدارة الأزمات محددات الأمن القومي»

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads