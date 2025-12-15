أطعمة شتوية ضرورية لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد

18 حجم الخط

أكدت وزارة الصحة أهمية اتباع نظام غذائي متوازن خلال فصل الشتاء، يتضمن أطعمة تمنح الجسم الشعور بالدفء وتسهم في تعزيز المناعة والوقاية من أمراض الموسم، وعلى رأسها نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضحت وزارة الصحة أن الخضروات والفواكه من أبرز أطعمة الوقاية، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن تدعم كفاءة الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مقاومة العدوى الشتوية.

أطعمة تحتوي على فيتامين A

وأشارت وزارة الصحة إلى أهمية فيتامين A المتوافر في الجزر والقرع والخضروات الورقية، لدوره في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية وتعزيز المناعة، إلى جانب فيتامين C الموجود في الجوافة والبرتقال والليمون والفلفل الأخضر والطماطم، والذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الفيروسات.

أطعمة تحتوي على فيتامين الزنك

كما شددت وزارة الصحة على دور الزنك، المتوافر في البقوليات والمكسرات والخضروات الورقية الداكنة، في دعم وظائف المناعة وتسريع التعافي من الأمراض.

وأشارت وزارة الصحة إلى أهمية الحصول على فيتامين D، موضحة أنه موجود في منتجات الألبان والأسماك، لما له من دور أساسي في تقوية العظام وتعزيز مناعة الجسم خلال فصل الشتاء.

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التنويع في مصادر الغذاء، والحرص على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، كجزء من نمط حياة صحي يساعد على الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة خلال أشهر الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.