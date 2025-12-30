من بينها مصر، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، حيث نجح 16 منتخبًا في حجز مقعده في الدور الإقصائي من البطولة القارية.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة كلًا من: مصر، نيجيريا، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، السودان، السنغال، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، الكاميرون، مالي، بنين، بوركينا فاسو، موزمبيق، تونس، وتنزانيا.

وشهد دور المجموعات منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، حيث قدمت العديد من الفرق مستويات مميزة أسهمت في تأهلها إلى دور الـ16، الذي يُتوقع أن يشهد مواجهات قوية ومفتوحة في ظل تقارب المستويات وارتفاع سقف الطموحات.

وتختتم مباريات دور المجموعات بمباريات الجولة الثالثة والأخيرة غدا الأربعاء.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات دور الـ16 بنظام خروج المغلوب، يوم السبت المقبل ما يزيد من حدة المنافسة والإثارة، مع سعي جميع المنتخبات المتأهلة لمواصلة المشوار نحو اللقب القاري والتتويج بكأس البطولة.

وكانت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 انطلقت مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 04 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب الأمير مولاي عبدالله، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء مدعومًا بخبرة لاعبيه وقوة تشكيلته، ساعيًا لمواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب القاري، بينما يطمح منتخب تنزانيا إلى تحقيق مفاجأة مدوية وإثبات قدرته على مجاراة كبار القارة في هذا الدور الحاسم.

