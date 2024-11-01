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صحة ومرأة

أبرزها أصحاب الحساسية من البيض، الفئات الممنوعة من تناول تطعيم الإنفلونزا

تطعيم الإنفلونزا،
تطعيم الإنفلونزا، فيتو

أكد الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة أن الفئات التي ليس عليها تناول تطعيم الإنفلونزا هي الأطفال أقل من ٦ شهور وكذلك من لديهم حساسية من مكونات اللقاح أو حساسية من تناول البيض.

 

الفئات الممنوعة من تناول تطعيم الإنفلونزا

وأشار استشاري مكافحة العدوى إلى أن التطعيم مناسب لجميع الفئات العمرية ما عدا الأقل من ٦ شهور وكذلك مناسب لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل للحماية من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا.

 

اللقاح ضد الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

ولقاح الإنفلونزا يتم تصنيعه من فيروسات أو أجزاء من الفيروسات ليحمي من الإصابة بفيروسات الإنفلونزا ويتم إعطاؤه عن طريق الحقن. 

 

ولا يحمي اللقاح من الفيروسات الأخرى التي تسبب نزلات البرد أو التهاب المعدة والأمعاء القيء والإسهال. 

 

تتوفر عدة لقاحات مختلفة للإنفلونزا بدءًا من شهر أكتوبر للحصول على أفضل حماية.

 

من يجب أن يحصل على اللقاح؟

ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر وينصح باللقاح بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب الإنفلونزا وأولئك القادرين على نشر الإنفلونزا إلى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطرة بسبب الأنفلونزا، هم:


١- الأطفال من عمر 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات.
 

٢-  الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.
 

٣-كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.
 
٤- الأطفال والمراهقون الذين يتعين عليهم تناول الأسبرين أو حمض الأسكوربيك لفترات طويلة من الزمن بسبب حالة طبية.
 

٥- الأطفال والبالغون الذين يعانون من حالات طبية معينة، بما في ذلك اضطرابات القلب أو الرئة التي تتطلب رعاية طبية منتظمة، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الكيسي.


٦- أمراض الكلى أو أمراض الكبد المزمنة مثل التهاب الكبد أو السكري أو السرطان أو فقر الدم أو ضعف الجهاز المناعي.

كله بالصيدليات وهذا موقف الأنسولين، بشرى سارة من هيئة الدواء عن علاج مرضى السكر

علاج الأرق من الطبيعة، بالزيوت والأعشاب الطبيعية


٧- أولئك الذين يعانون من حالات صحية تسبب صعوبة في التنفس أو البلع أو خطر الاختناق بالطعام أو السوائل، مثل الأشخاص الذين يعانون من تلف شديد في الدماغ أو إصابة في الحبل الشوكي أو نوبات أو اضطرابات عصبية عضلية.
 

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