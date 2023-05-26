أهم أعراض حساسية الطعام والأطعمة المسببة لها

حساسية الطعام هي أحد أمراض الحساسية وهي عبارة عن ردة فعل للجهاز المناعي تجاه نوع معين من الطعام.

ويسود اعتقاد خاطئ لدى المرضى بأن تناول نوع الطعام المسبب للحساسية أنه مضر للجسم.

أغذية تسبب الحساسية

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر الأغذية التي تسبب للحساسية تشمل:

١- فول الصويا

٢- البيض

٣- القشريات

٤- المكسرات

٥- الحليب

٦-الأسماك

٧-الحبوب

وتشمل محفزات التحفز:

١- الاستنشاق

٢-الملامسة

٣-التناول عن طريق الفم

أهم أعراض الحساسية ضد الطعام

وتتضمن أهم أعراض الحساسية ضد الطعام:

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١- آلام فى المعدة

٢- طفح جلدي

٣- إغماء

٤-صعوبة في التنفس

٥- قيء وسعال

٦- غثيان

جدير بالذكر ان حساسية الطعام تمثل مشكلة صحية عامة، ووفق إحصائيات حساسية الطعام تؤكد أن 25% من البشر لديهم تاريخ ما لحساسية الطعام، وأن 3% من الأطفال لديهم حساسية للبن الأبقار أو الجاموس، و25% يعانون من أكزيما الأطفال "حساسية الطعام و6% من أطفال الولايات المتحدة الأمريكية و9.5% من أطفال المملكة المتحدة لديهم حساسية ضد الفول السوداني.

وتشمل أشهر الأطعمة المسببة للحساسية في الرضع والأطفال: لبن البقر، وفول الصويا، والفول السودانى، والسمك، وبياض البيض، والقمح.. وفي المراهقين والبالغين: السمك، والجمبرى، والفول السودانى، والمكسرات، والطماطم، والشيكولاتة، الكيوى، والترمس، والمستردة، والسمسم.

وأكد الأطباء أن أعراض حساسية الطعام تظهر في الجلد وفي الجهاز الهضمى، واعراضها عبارة عن حكة بالفم وغثيان وقىء ومغص ونزف وانتفاخات وحساسية حول الفم أو الشرج وانسداد معوى وعسر هضم وعدم امتصاص الطعام، وحدوث استسقاء داخل البطن.