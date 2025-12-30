أمم أفريقيا 2025، فيستون ماييلي يقود هجوم الكونغو الديمقراطية أمام بوتسوانا

18 حجم الخط

أمم افريقيا 2025، أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، تشكيلة فريقه لمواجهة بوتسوانا، التي تنطلق بعد قليل على ملعب المدينة، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدور المجموعات، لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام بوتسوانا

يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية مباراته أمام بوتسوانا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي نزاو

الدفاع: جيديون كالولو - تشانسيل مبيمبا - روكي بوشيري - كايمبي

الوسط: شارليس بيكيل - ماريو سترويكينز - ناثانييل مبوكو - نجالايل موكاو

الهجوم: إيليا ميشاك - فيستون ماييلي

تشكيل منتخب بوتسوانا أمام الكونغو الديمقراطية

في المقابل، أعلن مورينا راموريبولي المدير الفني لمنتخب بوتسوانا تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الديمقراطية في بطولة أمم افريقيا 2025

حراسة المرمى: جوتسيوني تشيتشيما فوكو

الدفاع: كيبو كينديوموسا ثيابو لينانياني – ثاتايانونج ديتيهوكوي – موشا غادولاولي – غابي إدوين موهتسوا

الوسط: سيغولامي بوني – موتوسي جونسون

الهجوم: كابيلو سيكاينيغ – ثابانغ فيسنت سيسيني

ويدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة من أجل حسم التأهل رسميًا، خاصة أنه يمتلك أربع نقاط بالتساوي مع منتخب السنغال، بعد التعادل بينهما في الجولة الثانية وتحقيق الفوز في الجولة الأولى.

ويُعد منتخب الكونغو الديمقراطية المنافس الأقوى للسنغال في هذه المجموعة، على غرار ما حدث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي حسمها المنتخب السنغالي بفارق نقطتين فقط.

وتأمل الكونغو الديمقراطية، التي حجزت بطاقتها إلى الملحق العالمي لمونديال 2026 عقب الفوز على نيجيريا، في تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع الذي احتلته في النسخة الأخيرة من البطولة، التي أُقيمت في كوت ديفوار.

ترتيب بتسوانا والكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا

ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بالتساوي مع جمهورية الكونعو الديمقراطية ، فيما تحتل بنين المركز الثالث بثلاث نقاط أمام بوتسوانا الرابعة من دون أي نقطة.

