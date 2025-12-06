النحاس يعود لقيادة فريق الزوراء بعد تعرض نجله لحادث

18 حجم الخط

قدم عماد النحاس المدير الفني لفريق الزوراء العراقي خالص شكرهُ وتقديره لإدارة نادي الزوراء وذلك بعد الدعم الكبير الذي تلقاه عقب الحادث الذي تعرض له نجله خلال الأيام الماضية.



وأكد النحاس تقديره العميق لرئيس النادي حيدر شنشول ومشرف الفريق الكروي محمود كريم والمدير الإداري محمد جاسم وكذلك يحيى محمد عضو مجلس الإدارة، وبقية أعضاء إدارة النادي بالكامل، مبينًا ان إن مواقفهم الإنسانية ستظل محل تقدير واعتزاز كبير لديه.



ووجه المدير الفني للزوراء شكره الخاص الى جماهير الزوراء ومصر وكل من سانده خلال الفترة الماضية من نجوم البلدين، الذين حرصوا على التواصل والاطمئنان على الحالة الصحية لنجله، مشيرًا الى أن هذا التضامن يجسد الروح العائلية والعلاقة القوية التي تربط الجميع داخل النادي وخارجه.



حالة نجل عماد النحاس

وأوضح النحاس أن الوضع الصحي لنجله في تحسن مستمر بعد خروجه من المستشفى، وهو الآن في صحة جيدة ويتماثل للشفاء، مؤكدًا تواجدهُ في العراق خلال اليومين المقبلين لقيادة الزوراء مجددًا قبل انطلاق دوري نجوم العراق.

