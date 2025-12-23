رسميا، جدة تستضيف المراحل النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إقامة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله اعتماد كل من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، اللذين استضافا أيضًا نسخة 2025 من نهائيات البطولة، لاحتضان المواجهات السبع الحاسمة في ختام موسم 2025-2026 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح البيان أن هذه المرحلة ستشهد تنافس أفضل 8 أندية في القارة الآسيوية بنظام المباراة الواحدة، حيث تنطلق منافسات ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل، تليها مباريات نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل، على أن يُقام النهائي المرتقب يوم 25 أبريل.

وسيشهد الملعبان إقامة مباراتين في الدور ربع النهائي ومواجهة واحدة في نصف النهائي لكل ملعب. وللموسم الثاني على التوالي، سيحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية المباراة النهائية، التي يتنافس خلالها الفريقان على المجد القاري وجائزة مالية تبلغ 12 مليون دولار.

مواعيد مباريات المرحلة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة

وأشار البيان إلى أنه عقب انتهاء مرحلة الدوري، ستُقام مباريات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب، وذلك يومي 2 و3 مارس و9 و10 مارس لمنطقة الغرب، ويومي 3 و4 مارس و10 و11 مارس لمنطقة الشرق.

وبعد ذلك، سيتم إجراء قرعة يوم 25 مارس لتحديد مسار الأندية الثمانية المتأهلة نحو اللقب في نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026.

