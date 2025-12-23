كريستيانو رونالدو وجورجينا يستمتعان بوقتهما في البحر الأحمر

18 حجم الخط

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي قرر توسيع إمبراطوريته العقارية بشراء فيلتين في قلب البحر الأحمر.

رونالدو يشتري فيلتين في البحر الأحمر

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز اشتريا فيلتين في أحد منتجعات البحر الأحمر.

وعبر البرتغالي رونالدو وأسطورة ريال مدريد عن سعادته البالغة بشراء المنتجع الجديد: "أصبح لدينا الآن منزل هنا".

وعلاوةً على ذلك، يُعزز اللاعب البرتغالي ثروته بامتلاك عقارين في واحدة من أكثر الوجهات سحرًا وخصوصيةً في العالم.

وأضاف النجم البرتغالي في تصريحات صحفية بعد إتمام عملية الشراء: "البحر الأحمر مكانٌ استثنائي حقًا منذ زيارتنا الأولى، شعرنا أنا وجورجينا بارتباطٍ وثيق بالجزيرة وجمالها الطبيعي؛ إنه مكانٌ نشعر فيه بالسكينة".

وواصل: "والآن بعد أن أصبح لدينا منزل هنا، يمكننا الاستمتاع بأوقاتٍ مميزة مع العائلة في خصوصيةٍ وهدوءٍ وقتما نشاء".

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

ويحتوي المنتجع على 19 فيلا مستقلة فقط، تحيطها رمال بيضاء ومياه صافية وهو ما خطف قلب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وبحسب الصحيفة الإسبانية يريد رونالدو من تلك الخطوة العقارية الاستمتاع بوقتٍ مع عائلته في أجواءٍ من الخصوصية التامة.

شراء الفيلتين في البحر الأحمر جاء كملاذٌ للاستمتاع بخصوصية أكبر للثنائي كون الوجهة الجديدة، لا يمكن الوصول إليها إلا بقارب مستأجر أو طائرة مائية علمًا بأن الفيلا الأولى تضم 3 غرف نوم كبرى، بينما الثانية تحتوي غرفتي نوم.

