وفاة صابر عيد، كل ما تريد معرفته عن نجم غزل المحلة المونديالي

فقدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين، الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي ونجم منتخب مصر، بعد صراع مع المرض.

ولد صابر عيد في المحلة يوم 1 مايو 1959 وتوفي اليوم عن عمر ناهز الـ 66 عامًا.

ويعد الراحل صابر عيد أحد نجوم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي، وأحد كتيبة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 1990 تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الراحل للفراعنة.

تميز صابر عيد بالأخلاق العالية وهو شقيق خالد عيد المدير المدير الفني السابق للغزل وطنطا ولعب صابر عيد ضمن الجيل الذهبي لنادي غزل المحلة رفقة شوقي غريب والمشاقي وناصر التليس وأحمد حسن والبلعوط وزكي عبد الفتاح.

وقاد صابر عيد أحد نجوم الثمانينيات في غزل المحلة فريقه للتتويج ببطولة الدوري العام.

صابر عيد يعاني من المرض منذ سنوات

كان الكابتن صابر عيد تعرض لوعكة صحية شديدة منذ سنوات وخضع لرحلة طويلة من العلاج الكيماوي، وحدثت له انتكاسة وخضع للعلاج مرة أخرى، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة وتوفي بعد رحلة طويلة في الصراع مع المرض العضال.

موعد صلاة الجناز والعزاء علي صابر عيد

وأكد نادي غزل المحلة إقامة صلاة الجنازة على الراحل صابر عيد بعد صلاة عصر اليوم الإثنين بالمسجد الكبير بمنشية البكري والدفنة بمقابر عزبة حمد، والعزاء بعد العشاء بمسجد الشامي بالمحلة.

وزير الرياضة ينعي صابر عيد

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة الكابتن صابر عيد نجم وأسطورة نادي غزل المحلة السابق ولاعب المنتخب المصري الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد فقيد الكرة المصرية بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعى نادي غزل المحلة والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي اليوم الاثنين أسطورة النادي السابق صابر عيد بعد صراع طويل مع المرض.

