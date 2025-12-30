أسعار القمح اليوم الثلاثاء في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار القمح اليوم في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، ارتفاعًا مقابل انخفاض سعر الطن المحلي.

فيتو تستعرض أسعار القمح في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر القمح المستورد والمحلي، فضلًا عن أسعار القمح المحلي؛ وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12100 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12250 جنيها للطن، بارتفاع 50 جنيها عن سعره السابق.

أسعار القمح

أسعار طن القمح المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 14044 جنيها، بانخفاض قدره 218 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 2900 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

أسعار كيلو القمح المحلي في سوق التجزئة

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 26 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق وتراوحت أسعار القمح المحلي من 20 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار القمح

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 365.42 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 208.15 دولار للطن.

بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 226.17 دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 228 دولارًا للطن.

