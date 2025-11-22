طريقة مبتكرة وشهية لإعداد البطاطا بالحليب والقرفة لتعزيز صحة الجسم

18 حجم الخط

تشتهر البطاطا بكونها مصدرا ممتازا لفيتامين (أ)، كما أن كوب واحدا منها يوفر 37% من الاحتياج اليومي الموصى به من فيتامين (سي)، ويشكل اجتماع هذين الفيتامينين معا خط دفاع قوي ضد الجذور الحرة الضارة، مما يسهم في الحفاظ على قوة ومتانة جهاز المناعة لدى الأطفال.

ويمكن تقديم البطاطا للأطفال بعدة طرق لذيذة تضمن الحصول على هذه القيم الغذائية العالية، مع الحفاظ على المذاق الشهي والحد من نسبة الدهون، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

البطاطا بالحليب والقرفة

1.5 كجم من البطاطا مقشرة ومقطعة إلى مكعبات.

ثلث كوب من الحليب خالي الدسم.

بيضتين

ملعقتان كبيرتان من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ثلث ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة تحضير البطاطا بالحليب والقرفة

توضع البطاطا في قدر كبير

تغمر البطاطا بالماء وتوضع على النار حتى الغليان.

تخفض الحرارة ويغطى القدر، وتترك البطاطا لتطهى لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تصبح طرية، ثم تصفى من الماء.

في وعاء خلط كبير، تخفق البطاطا الحلوة مع الحليب والبيض والسكر البني والملح والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعما ومتجانسا.

ينقل الخليط إلى طبق خبز (سعة 1 إلى 1.5 لتر) مدهون برذاذ الطبخ المانع للالتصاق، ثم يرش الوجه بالقرفة.

يخبز الطبق مكشوفا في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة، أو حتى يسخن بالكامل.

الفوائد الصحية لطبق البطاطا بالحليب والقرفة

تعتبر البطاطا مكون رائع لأي وجبة ليس فقط بسبب قوامها الكريمي وحلاوتها الطبيعية المحببة، بل لفوائدها الجمة، فالبطاطا غنية بفيتامين (سي)، وهو مضاد للأكسدة يعزز خلايا المناعة ويساعد الجسم على امتصاص الحديد من الطعام بشكل أفضل، كما تحتوي على فيتامين (أ) وفيتامين (ب6) والبيتا كاروتين لدعم صحة البصر، بالإضافة للبوتاسيوم وألياف التي تساعد في خفض الكوليسترول وتوازن ضغط الدم.

أم الحليب فهو مليء بالعناصر الغذائية البانية للعظام مثل الكالسيوم وفيتامين (د) وفيتامين (ك)، ويعد الحليب أيضا مصدرا جيدا للبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، فضلا عن فيتامين (ب12) والزنك لتعزيز المناعة وصحة العيون، ويحتوي الحليب على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع صنعها بمفرده للحفاظ على الصحة بالكامل.

يعتبر البيض بروتينا كاملا آخر صديقا للنباتيين، وهو مليء بالعناصر الغذائية المناسبة للإفطار أو الغداء أو العشاء، ويزخر البيض بفيتامين (هـ) وفيتامين (ب12) وفيتامين (أ) واللوتين، وجميعها تدعم صحة العيون والبصر، كما يحتوي على الفولات، وهو فيتامين (ب) الهام الذي يساعد في الحفاظ على صحة العيون والدماغ والقلب في أفضل حالاتها.

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات الضارة والجذور الحرة التي يمكن أن تدمر الخلايا بمرور الوقت (وهي من التوابل الموصى بها في حمية البحر الأبيض المتوسط الصحية للقلب)، كما قد تساعد القرفة في خفض مستويات الكوليسترول.

