طريقة عمل البطاطا باللبن، ألذ تحلية شتوية بأقل التكاليف

طريقة عمل البطاطا باللبن، من الوصفات التي يمكنك إعدادها بكل سهولة لأفراد أسرتك، مع ذلك الطقس الذي أصبح يميل للبرودة، كتحلية مسائية مميزة.

وطريقة عمل البطاطا باللبن، وصفة لذيذة وسريعة التحضير، كما أنها موفرة وغير مكلفة، إلى جانب أنها أكلة قيمتها الغذائية عالية، ومفيدة للصحة.





وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البطاطا باللبن، في خطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة ومبهرة.

مكونات عمل البطاطا باللبن

5 حبات بطاطا كبيرة

كوب حليب

1/4 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة حد

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل البطاطا باللبن

بطاطا باللبن في الفرن

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية (400 درجة فهرنهايت).

قشر البطاطا وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ضعي البطاطا في قدر كبير وغطيها بالماء.

أضيفي 1/4 كوب سكر واتركيها تغلي على نار متوسطة الحرارة لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى تنضج البطاطا.

صفي البطاطا من الماء واتركيها تبرد قليلًا.

في وعاء كبير، اهرسي البطاطا جيدًا.

أضيفي الزبدة والسكر والفانيليا وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الحليب وقلبي حتى تمتزج المكونات.

صبي البطاطا في صينية خبز مدهونة بالزبدة.

اخبزي البطاطا في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

قدمي البطاطا باللبن ساخنة.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة.

يمكنك إضافة نكهات أخرى إلى البطاطا باللبن، مثل القرفة أو الكاكاو أو الفانيليا.

يمكنك تقديم البطاطا باللبن مع الكريمة المخفوقة أو آيس كريم الفانيليا.



طريقة عمل البطاطا بالكاسترد والكراميل

بطاطا بالكراميل والكاسترد

طريقة عمل البطاطا بالكاسترد والكراميل، من الوصفات اللذيذة التي عالية القيمة الغذائية، إلى جانب أن طعمها اللذيذ سيفضله الأطفال، كما أن طريقة عمل البطاطا بالكاسترد والكراميل من الوصفات سهلة التحضير، ويمكنك تعلمها بسهولة.

ومن خلال التقرير التالي نقدم طريقة عمل البطاطا بالكاسترد والكراميل، والتي سيفضلها جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال الصغار، لأنها بطعم الكراميل والكاسترد، وهما من الحلويات المفضلة لدى معظم الاطفال.

صينية البطاطا بالكاسترد

مكونات عمل البطاطا بالكاسترد

كيلو بطاطا

كيلو لبن حليب

4 ملاعق كبيرة كاسترد

نصف كوب سكر.

خطوات عمل البطاطا بالكاسترد

تغسل البطاطا جيدا، وتقشر، وتقطع حلقات متوسطة السمك، وتترك جانبا.

يحضر الكراميل، بوضع السكر في وعاء على نار هادئة، حتى يذوب تماما، ويتحول للكراميل، ثم يضاف إليه اللبن، ويقلب حتى يذوب الكراميل تماما في اللبن الحليب.

تضاف حلقات البطاطا، إلى اللبن الحليب، وتترك حتى تنضج.

ثم يتم انتشال البطاطا من اللبن الحليب، وترص في صينية فرن.

يقلب الكاسترد في القليل من اللبن الحليب البارد، ثم يضاف إلى اللبن بالكراميل، ويتم تقليبه باستمرار، حتى يغلظ قوامه.

يضاف الكاسترد إلى البطاطا، ويوزع على السطح جيدا، ثم تدخل تحت الشواية، حتى يحمر الوجه.

تقدم ساخنة في ليالي الشتاء الباردة، لتمد أطفالك بالدفء والطاقة، كما يمكن تقديمها باردة.

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