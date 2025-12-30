الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة
18 حجم الخط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، عقب افتتاحه اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عضو مجلس الأمناء.

حضر الافتتاح أيضا، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة والسكان الأسبق، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار  رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد من رؤساء الجامعات ووزراء الصحة السابقين، وقيادات جامعة الجيزة الجديدة وكلية الطب بها.

 

رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة


وبدأ رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بتفقد الطابق الأرضي، وما يضمه من قاعات تدريس؛ حيث حضر شرحا لإحدى التجارب العملية للفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الجيزة الجديدة، ثم توجه لقسم علاج حالات اليوم الواحد بغرفة العلاج الكيماوي، وغرفة الغسيل الكلوي، كما تفقد غرفة المناظير، وقسم الأشعة، التي شاهد فيها أحد أجهزة الأشعة المقطعية، وجهاز الرنين المغناطيسي، كما تم تفقد قسم الطوارئ، حيث مر على غرفة الكشف الأولي، وغرفة الإجراءات الجراحية البسيطة، وقسم الملاحظات.

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 


وفي أثناء تواجده بإحدى غرف الكشف، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على سلامة أحد المرضى، الذي أشاد بمستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالمستشفى.

 

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 
رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة 


وتضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمستشفى تفقد الطابق الأول الذي يضم غرف إقامة المرضى؛ حيث شاهد نموذجا للجناح التعليمي، ونموذجا آخر للقسم الاقتصادي، وانتقل بعد ذلك للطابق الثاني الذي شاهد فيه نموذجا لغرف العمليات الجراحية، وقسم الإفاقة، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، ووحدة رعاية القلب.
وقبل أن يغادر رئيس مجلس الوزراء المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة، وجه الشكر لجميع المسئولين القائمين على تشييد هذا الصرح الطبي التعليمي الجديد، الذي يعد إضافة حقيقية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدا الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، ولا سيما قطاع الصحة، الذي لا يزال يحتاج المزيد من الجهود لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مشددا على أن الحكومة تمضي بجهودها نحو تعزيز هذا القطاع، بمشاركة القطاع الخاص، وفق أجندة الدولة التي تضع قطاعي التعليم والصحة في صدارة أولوياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة وزير الصحة والسكان رئيس مجلس الوزراء الاعلي للمستشفيات الجامعية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور جامعة الدول العربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد عوض تاج الدين

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي: 32 مليون مواطن استفادوا من المستشفيات الجامعية خلال 2025

إبراهيم محلب: التعليم والصحية ركيزتان أساسيتان لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة

وزير الصحة: نموذج مستشفيات 2026 سيراعي التطور التكنولوجي الكبير

مدبولي يشهد افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة ويؤكد اهتمام الدولة بملفي الصحة والتعليم

رئيس الوزراء يفتتح المستشفى التعليمي بجامعة الجيزة الجديدة غدًا

معلومات الوزراء: توقعات بوصول أعداد المتسوقين الرقميين حول العالم إلى 2.86 مليار شخص في 2026

مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027 (إنفوجراف)

لجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية: الإبقاء على 39 هيئة وتصفية 4 ودمج 7

الأكثر قراءة

السقوط في بئر الغل والحسد!

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads