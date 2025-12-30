رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

18 حجم الخط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، عقب افتتاحه اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عضو مجلس الأمناء.

حضر الافتتاح أيضا، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة والسكان الأسبق، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد من رؤساء الجامعات ووزراء الصحة السابقين، وقيادات جامعة الجيزة الجديدة وكلية الطب بها.

رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة



وبدأ رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بتفقد الطابق الأرضي، وما يضمه من قاعات تدريس؛ حيث حضر شرحا لإحدى التجارب العملية للفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الجيزة الجديدة، ثم توجه لقسم علاج حالات اليوم الواحد بغرفة العلاج الكيماوي، وغرفة الغسيل الكلوي، كما تفقد غرفة المناظير، وقسم الأشعة، التي شاهد فيها أحد أجهزة الأشعة المقطعية، وجهاز الرنين المغناطيسي، كما تم تفقد قسم الطوارئ، حيث مر على غرفة الكشف الأولي، وغرفة الإجراءات الجراحية البسيطة، وقسم الملاحظات.

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة



وفي أثناء تواجده بإحدى غرف الكشف، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على سلامة أحد المرضى، الذي أشاد بمستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالمستشفى.

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة



وتضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمستشفى تفقد الطابق الأول الذي يضم غرف إقامة المرضى؛ حيث شاهد نموذجا للجناح التعليمي، ونموذجا آخر للقسم الاقتصادي، وانتقل بعد ذلك للطابق الثاني الذي شاهد فيه نموذجا لغرف العمليات الجراحية، وقسم الإفاقة، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، ووحدة رعاية القلب.

وقبل أن يغادر رئيس مجلس الوزراء المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة، وجه الشكر لجميع المسئولين القائمين على تشييد هذا الصرح الطبي التعليمي الجديد، الذي يعد إضافة حقيقية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدا الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، ولا سيما قطاع الصحة، الذي لا يزال يحتاج المزيد من الجهود لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مشددا على أن الحكومة تمضي بجهودها نحو تعزيز هذا القطاع، بمشاركة القطاع الخاص، وفق أجندة الدولة التي تضع قطاعي التعليم والصحة في صدارة أولوياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.