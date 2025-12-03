طريقة عمل البطاطا الحلوة بالمارشميلو، وصفة شتوية لذيذة

18 حجم الخط

طريقة عمل البطاطا الحلوة بالمارشميلو، من أكثر الأطعمة التي تمنح إحساسًا بالدفء خلال أيام الشتاء الباردة، خاصة عندما تُقدَّم بطريقة مبتكرة تجمع بين النكهة الطبيعية الحلوة وقوام المارشميلو الذائب الذي يضيف لمسة سحرية تجعل الوصفة أقرب إلى الحلوى الفاخرة.



تشتهر طريقة عمل البطاطا الحلوة بالمارشميلو في المطبخ الأمريكي لكنها أصبحت منتشرة عالميًا بسبب سهولتها وطعمها المميز الذي يناسب الكبار والصغار.



في هذا التقرير نستعرض طريقة عمل البطاطا الحلوة بالمارشميلو خطوة بخطوة، مع نصائح لضمان أفضل نتيجة.



فوائد البطاطا الحلوة ولماذا تُعد خيارًا مثاليًا؟

البطاطا الحلوة ليست مجرد مكون لذيذ، بل هي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة. فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشبع وتحسين الهضم، إلى جانب احتوائها على فيتامين A الضروري لصحة البشرة والعينين.

كما أنها مصدر جيد للمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لوصفة تمدّ الجسم بالطاقة وتُحسن المزاج في نفس الوقت.

إضافة المارشميلو يجعل الطبق ممتعًا للأطفال، خاصة في التجمعات العائلية والاحتفالات الشتوية.

مكونات عمل البطاطا الحلوة بالمارشميلو



لتحضير وصفة تكفي 4 إلى 6 أفراد، نحتاج إلى:

4 حبات كبيرة من البطاطا الحلوة

3 ملاعق كبيرة من الزبدة

نصف كوب من السكر البني أو الأبيض حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب (اختياري)

ربع كوب من الحليب أو الكريمة

رشة فانيليا

كوب إلى كوب ونصف من المارشميلو الصغير

هذه المقادير يمكن تعديلها حسب عدد الأفراد أو حسب درجة الحلاوة المرغوبة، لكن يُفضّل الالتزام بالمقادير الأساسية للحصول على القوام المثالي.

بطاطا حلوه بالمارشميلو

طريقة عمل البطاطا الحلوة بالمارشميلو



1. سلق البطاطا الحلوة

ابدئي بغسل حبات البطاطا جيدًا، ثم اسلقيها في ماء يغلي لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، أو حتى تصبح طرية وسهلة الهرس. يمكن أيضًا شوي البطاطا في الفرن لمدة ساعة تقريبًا للحصول على نكهة أعمق ولون كراميلي مميز.



2. هرس البطاطا وخلط المكونات

بعد السلق أو الشوي، تُقشر البطاطا وتُهرس باستخدام شوكة أو هراسة البطاطا. أضيفي الزبدة وهي دافئة حتى تذوب بسهولة داخل الخليط، ثم أضيفي السكر البني والقرفة وجوزة الطيب والحليب والفانيليا. اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتُصبح ذات قوام كريمي ناعم.



3. تجهيز الطبق للخبز

ضعي خليط البطاطا المهروسة في صينية بايركس أو أي قالب مناسب للفرن، وافرديه بالتساوي. يمكن إضافة طبقة خفيفة من المارشميلو داخل الخليط لإعطاء مذاق أكثر غنى.



4. إضافة طبقة المارشميلو

وزّعي المارشميلو الصغير على الوجه بشكل متناسق، مع مراعاة ترك مسافات بسيطة بين الحبات حتى تذوب وتتحمص دون أن تلتصق ببعضها بشكل زائد.



5. التحميص في الفرن

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم أدخلي الصينية لمدة 10–15 دقيقة، أو حتى يذوب المارشميلو ويتحول إلى لون ذهبي لامع. يُفضَّل مراقبة الوجه جيدًا لأن المارشميلو قد يحترق سريعًا إذا تُرك لمدة أطول.

نصائح لضمان نجاح الوصفة



يمكن إضافة رشة ملح صغيرة أثناء هرس البطاطا لتوازن الطعم الحلو.

إذا رغبتِ في نكهة أقوى، أضيفي ملعقة صغيرة من العسل الأسود مع السكر للحصول على لون وطعم أعمق.

يمكن استبدال المارشميلو بكريم شانتيه إذا لم يكن متوفرًا، لكن المارشميلو يمنح الوصفة شكلًا احتفاليًا مميزًا.

قدّمي البطاطا الحلوة بالمارشميلو وهي ساخنة للحصول على أفضل قوام وطعم.

