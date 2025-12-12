البطاطا الحلوة كنـز غذائي متعدد الفوائد لصحة القلب والعين والجهاز الهضمي

18 حجم الخط

على الرغم من ارتباطها تقليديًا بفصل الخريف، تتوفر البطاطا الحلوة على مدار العام، وهي محملة بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة.

هل البطاطا الحلوة مفيدة للصحة؟

تُعد البطاطا الحلوة ممتازة لـصحة الأمعاء والقلب والعينين، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وفيما يلي خمس فوائد للكربوهيدرات النشوية ذات المذاق الحلو:

1. غنية بالعناصر الغذائية

وتحتوي حبة بطاطا حلوة كبيرة واحدة حوالي 180 جرام مطبوخة على:

162 سعرة حرارية

37.3 جرام من الكربوهيدرات

5.9 جرام من الألياف

0.094 جرام من الدهون المشبعة

11.7 جرام من السكر

3.62 جرام من البروتين

كما تعد البطاطا الحلوة مصدر غني لـ:

فيتامين أ

فيتامين ج

البوتاسيوم

2. تقاوم الرغبة في السكريات

بفضل سكرياتها الطبيعية، تعتبر البطاطا الحلوة حلوة المذاق بما يكفي دون الحاجة إلى إضافة سكر إضافي، ويمكن تتبيلها بالقرفة أو جوزة الطيب للحصول على نكهة تضاهي فطيرة اليقطين، لكن دون الارتفاع المفاجئ في سكر الدم أو الدهون المشبعة.

ويمكن للبطاطا الحلوة أن تكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهي خضروات جذرية متعددة الاستخدامات يمكن إدخالها في جميع أنواع الوجبات.

3. تحسن صحة الأمعاء

تشعر البطاطا الحلوة الشخص بالشبع بسرعة لغناها بالألياف، مما يدعم الجهاز الهضمي ويساعد على انتظام حركة الأمعاء، شأنها شأن الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف، وبالإضافة إلى ذلك، تساعد البطاطا الحلوة في الحفاظ على كمية صحية من البكتيريا في ميكروبيوم الأمعاء، مما يحسن صحة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

4. تحافظ على قوة النظر وصحة العين

يمنح البيتا كاروتين البطاطا الحلوة لونها البرتقالي الزاهي، وعند تناول هذا المضاد للأكسدة، يتم تحويله إلى فيتامين أ، الذي يساعد في حماية البصر، وقد يساعد فيتامين أ في:

خفض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

منع جفاف العين

البطاطا الحلوة تحتوي على الكثير من فيتامين أ، لدرجة أنها غالبًا ما تتجاوز الكمية التي تحتاجها في يوم واحد.

5. تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم

أظهرت الأبحاث أن البطاطا الحلوة الأرجوانية قد تساعد في إدارة سكر الدم ودعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، ويعود ذلك إلى صبغة الأنثوسيانين التي تمنحها لونها الأرجواني الداكن.

6. تحافظ على صحة القلب

تعد الأنثوسيانين أيضًا مضادة للالتهابات وقد تحمي من أمراض القلب، كما يمكنها أن تساعد في تحسين التعافي بعد ممارسة الرياضة.

ويساعد التركيز العالي للألياف الغذائية في البطاطا الحلوة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند تناولها مع أطعمة أخرى ضمن نظام غذائي غني بالألياف، والسبب في ذلك هو أنها قد تساعد في خفض الكوليسترول في الدم، مما يقلل الضغط على القلب والشرايين.

كما أن البطاطا الحلوة مصدر جيد للبوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم وإدارة ضغط الدم.

كم يجب أن تأكل من البطاطا الحلوة؟

يوصي بتناول البطاطا الحلوة باعتدال صحي، حيث تعتبر حبة واحدة متوسطة إلى كبيرة أو من 130 إلى 150 جرام كافية لوجبة واحدة، وهناك طريقة أخرى للتفكير في الأمر، وهي اتباع "طريقة الطبق"، حيث يكون ربع الطبق من النشويات، وربع آخر من البروتين الخالي من الدهون، ونصف الطبق من الخضروات غير النشوية مثل الفاصوليا الخضراء أو البروكلي.

وللحصول على أقصى فائدة، ينصح بتناول البطاطا الحلوة محضرة بإحدى الطرق التالية:

مشوية أو مخبوزة مع القشرة.

مقشرة ومقطعة ومسلوقة أو مطهوة على البخار.

مهروسة أو مقلية في مقلاة بزيت الأفوكادو.

ويفضل استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الأفوكادو بدلًا من الزبدة، لأنها مضادة للالتهابات وتحتوي على توازن صحي من الدهون، ويمكن إضافة بهارات أخرى مثل القرفة والقرنفل وجوزة الطيب لتعزيز النكهة.

