طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل البطاطا بالكاسترد، البطاطا الحلوة من أكثر الأطعمة فائدة وطعم لذيذ، وهي من الحلويات التي تمنح الدفء والطاقة في فصل الشتاء، وعندما تخلط بالكاسترد، نحصل على طبق شهي يجمع بين القوام الكريمي والطعم الحلو الطبيعي للبطاطا.

وطريقة عمل البطاطا بالكاسترد، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهذا الطبق مناسب للتقديم بعد الغداء أو في المناسبات العائلية، كما يمكن تقديمه بارد أو دافئ حسب الرغبة.

وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل البطاطا بالكاسترد.

مكونات عمل البطاطا بالكاسترد:-

3 حبات بطاطا حلوة متوسطة الحجم

½ كوب سكر أو حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

½ كوب حليب سائل دافئ

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة اختياري لإضافة نكهة مميزة

لتحضير الكاسترد

2 كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة كاسترد بودرة

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

جوز هند مبشور

مكسرات مجروشة (مثل الجوز أو الفستق)

قرفة بودرة

كراميل أو عسل نحل خفيف

طريقة عمل البطاطا بالكاسترد

اغسلي البطاطا جيدا، ثم ضعيها في قدر مملوء بالماء.

اسلقيها على نار متوسطة حتى تصبح طرية تماما (حوالي 25 إلى 30 دقيقة).

بعد أن تنضج، قشريها واهرسيها باستخدام شوكة أو الخلاط حتى تصبح ناعمة تماما.

في وعاء كبير، أضيفي البطاطا المهروسة إلى الزبدة والسكر والحليب والفانيليا.

اخلطي جيدا حتى تحصلي على مزيج كريمي متجانس.

أضيفي القرفة إذا رغبتِ في نكهة إضافية دافئة.

صبي الخليط في صينية بايركس مدهونة بالقليل من الزبدة، ووزعيه بشكل متساوي

في قدر على النار، ضعي الحليب والسكر والكاسترد البودر.

حركي المكونات باستمرار حتى يذوب الكاسترد تماما ويبدأ الخليط في التماسك.

عندما يصبح القوام سميكا قليلا، أضيفي الفانيليا وارفعيه من على النار.

صبي طبقة الكاسترد الساخنة فوق البطاطا المهروسة في الصينية.

وزعيها برفق باستخدام ملعقة حتى تغطي السطح بالكامل.

يمكنك رش وجه الكاسترد بجوز الهند أو المكسرات حسب الرغبة.

أدخلي الصينية إلى فرن متوسط الحرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق فقط لتحمير الوجه قليلا، أو يمكنك تركها كما هي وتقديمها مباشرة بعد أن تبرد.

تقدم البطاطا بالكاسترد دافئة في الشتاء لتمنح الجسم دفئا رائعا.

يمكن أيضا تبريدها في الثلاجة وتقديمها باردة في الصيف كتحلية خفيفة.

زيني الوجه برشة قرفة أو بعض المكسرات أو القليل من الكراميل السائل لإضافة لمسة جمالية ومذاق مميز.

للحصول على أفضل نتيجة، اختاري بطاطا حلوة طازجة ذات قشرة رقيقة وطعم سكري.

لا تكثري من الحليب في خليط البطاطا حتى لا يصبح سائل أكثر من اللازم.

يمكنك استبدال السكر بالعسل أو السكر البني لإعطاء نكهة أعمق.

يمكن إضافة القليل من القشطة أو الكريمة في خليط البطاطا لمذاق أكثر غنى.

إذا رغبت بطبق خفيف، قدميه دون تحمير، أما إذا أردتِ طعم يشبه "الأم علي"، فيمكنك تحميره قليلا بالفرن ليكتسب لونا ذهبيا.

