طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف

طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، واحدًا من الوصفات التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، وهو من الأطباق التي تناسب جميع أفراد الأسرة، خاصة في أيام الشتاء أو كتحلية خفيفة بعد الوجبات.





البطاطا الحلوة معروفة بكونها مصدرًا غنيًا بالألياف والفيتامينات، كما تحتوي على مضادات أكسدة تدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة.



وتحويلها إلى بودينج يجعلها أكثر لذة وأسهل في الهضم، كما أنها وصفة بسيطة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مجهود كبير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لربات البيوت ومحبي الأكل الصحي.



في هذا التقرير، نستعرض طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة خطوة بخطوة، مع شرح الفوائد الغذائية وطرق التقديم.





مكونات عمل بودينج البطاطا الحلوة



2 حبة بطاطا حلوة كبيرة الحجم

2 كوب حليب (حليب بقري أو نباتي مثل اللوز أو جوز الهند)

3 ملاعق كبيرة نشا

4 ملاعق كبيرة عسل أو سكر حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

رشة جوزة الطيب (اختياري)

مكسرات مجروشة للتزيين

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند أو زبدة (اختياري لإضافة نكهة غنية).

طريقة تحضير بودينج البطاطا الحلوة

سلق البطاطا الحلوة

اغسلي حبات البطاطا جيدًا ثم اسلقيها في قدر مملوء بالماء لمدة 25–30 دقيقة حتى تصبح طرية تمامًا. يمكن أيضًا شويها في الفرن للحصول على نكهة أكثر حلاوة وغنى، حيث تُشوى لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 200° مئوية.

هرس البطاطا

بعد النضج، اتركي البطاطا تبرد قليلًا ثم قومي بتقشيرها. اهرسيها باستخدام شوكة أو خلاط يدوي حتى تصبح ناعمة تمامًا بدون أي تكتلات، فهذه الخطوة مهمة للحصول على قوام بودينج سلس.

تحضير خليط الحليب والنشا

في قدر آخر، ذوّبي النشا في كوب من الحليب البارد مع التقليب الجيد حتى يذوب تمامًا. ثم أضيفي الكوب الآخر من الحليب تدريجيًا.

إضافة المكونات ونضج البودينج

ضعي خليط الحليب على نار متوسطة وابدئي بإضافة البطاطا المهروسة مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي. أضيفي السكر أو العسل، والقرفة، والفانيليا، وجوزة الطيب. استمري في التقليب حتى يبدأ الخليط في التماسك.

الحصول على القوام المناسب

بمجرد أن يصبح الخليط أكثر سماكة ويبدأ في الغليان، خفّفي النار واتركيه لمدة دقيقتين إضافيتين حتى يتجانس القوام تمامًا. إذا كنتِ تحبين قوامًا أكثر كريمية، يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو الزبدة.

التقديم والتزيين

اسكبي البودينج في أكواب التقديم وهو ساخن، ثم زينيه بالمكسرات المجروشة مثل الفستق أو اللوز، أو رشة قرفة إضافية حسب الرغبة. يمكن تقديمه دافئًا أو تركه ليبرد قليلًا ثم إدخاله الثلاجة ليصبح بودينج بارد ومنعش.

الفوائد الغذائية لبودينج البطاطا الحلوة



فوائد البطاطا

يتميز هذا البودينج بأنه غني بالألياف بفضل البطاطا الحلوة، مما يساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول، وهو خيار مناسب لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يسعون لتقليل السكريات المكررة. كما أن البطاطا مصدر ممتاز لفيتامين A الذي يعزز صحة الجلد والعينين، إضافة إلى فيتامين C والبوتاسيوم.

استخدام الحليب النباتي يجعل الوصفة مناسبة أيضًا للنباتيين أو لمن يعانون من حساسية اللاكتوز. أما النشا فهو يمنح القوام الكريمي بدون الحاجة لاستخدام دهون كثيرة، مما يجعل الوصفة خفيفة رغم طعمها الغني.

طرق تقديم مبتكرة

تقديمه مع صوص كراميل صحي مصنوع من التمر.

إضافة طبقة من الجرانولا الصحية لوجبة إفطار مشبعة.

تقديمه كحشوة لبارفيه الفواكه في كاسات شفافة.

