طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل في الفرن

طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل، البطاطا الحلوة من الخضروات الشهيرة التى لها عشاق كثيرون حيث تقدم مشوية أو مسلوقة أو فى الفرن وتقدم كتسالٍ أو كطبق حلوى مميز ومغذي.

وطريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعتبر حلوى فاخرة لشكلها الشهى ومذاقها الغنى الذى لا يقاوم، ويسهل على ربات البيوت تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل فى الفرن.

مكونات عمل البطاطا بالكريم كراميل:-

1 كيلو من البطاطا الحلوة مسلوقة ومهروسة جيدا

3 ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة

نصف كوب من السكر يمكن زيادته حسب الرغبة في الحلاوة

نصف كوب من الحليب الدافئ

2 ملعقة كبيرة من القشطة أو الكريمة الثقيلة

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة قرفة ناعمة اختياري لكنها تضيف نكهة رائعة

لتحضير الكريم كراميل

كوب من السكر للكراميل

4 بيضات

كوبان من الحليب السائل

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة صغيرة من الملح

البطاطا بالكريم كراميل

طريقة عمل البطاطا بالكريم كراميل فى الفرن:-

في قدر صغير على نار متوسطة، ضعي كوب السكر وراقبي ذوبانه تدريجيا حتى يتحول إلى لون ذهبي داكن.

لا تتركيه يحترق حتى لا يكتسب طعم مر.

فور ذوبانه، اسكبيه في قاع صينية البايركس أو القالب الذي ستطهى فيه البطاطا، ووزعيه بالتساوي قبل أن يتجمد.

اتركيه جانبا ليبرد قليلا.

بعد سلق البطاطا الحلوة وهرسها جيدا، أضيفي الزبدة وهي ساخنة حتى تذوب وتمتزج.

أضيفي السكر والحليب والفانيليا ورشة القرفة والقشطة.

قلبي المكونات جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة متماسكة دون تكتلات.

يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي للحصول على قوام كريمي ناعم وسلس.

ولتحضير خليط الكريم كراميل، في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا ورشة الملح حتى يذوب السكر.

أضيفي الحليب الدافئ تدريجيا مع التحريك المستمر حتى تتكون خلطة متجانسة.

لا تكثري من الخفق حتى لا يدخل الهواء إلى المزيج، لأن ذلك قد يسبب فقاعات أثناء الخبز.

بعد أن يبرد الكراميل قليلا في الصينية، ضعي طبقة البطاطا المهروسة فوقه وافرديها بالتساوي.

بعدها، اسكبي خليط الكريم كراميل بلطف فوق طبقة البطاطا باستخدام ملعقة مقلوبة حتى لا تختلط الطبقتان.

غطي الصينية بورق فويل.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الصينية في حمام مائي أي داخل صينية أكبر فيها ماء ساخن يغطي نصف ارتفاع الصينية.

اخبزيها لمدة 45 إلى 60 دقيقة أو حتى تتماسك الطبقات تماما.

لا تخرجيها قبل اختبار النضج، يمكنك إدخال سكين نظيف في المنتصف، فإذا خرج نظيف فهي جاهزة.

بعد إخراج الصينية من الفرن، اتركيها تبرد تماما في درجة حرارة الغرفة.

ضعيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويفضل ليلة كاملة حتى تتماسك وتتشرب النكهات.

عند التقديم، مرري سكين على أطراف القالب واقلبيه برفق على طبق تقديم واسع.

سيظهر الكراميل الذهبي الجميل على الوجه مع طبقة البطاطا الناعمة في الأسفل.

المذاق مميز استخدمي بطاطا حلوة ناضجة وطازجة ذات لون برتقالي للحصول على طعم غني.

لا تبالغي في كمية السكر لأن الكريم كراميل يحتوي على كراميل محلى مسبقا.

يمكنك إضافة جوز الهند المبشور أو المكسرات المفرومة إلى البطاطا لإضفاء نكهة مميزة.

للحصول على لمسة فاخرة، قدميها مع كريمة مخفوقة أو رشة قرفة على الوجه.

فوائد البطاطا الحلوة

تعتبر هذه الوصفة صحية نسبيًا مقارنة بالحلوى الجاهزة لأنها تعتمد على مكونات طبيعية.

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين (A) المفيد للبشرة والعينين.

تحتوي على ألياف تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

كما أن وجود الحليب والبيض يجعل الحلوى مصدر جيد للبروتين والكالسيوم.

