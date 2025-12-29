10 منتخبات تبحث عن الانتصار الأول في أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، تبحث 10 منتخبات عن تحقيق الانتصار الأول في مشوارهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الجولة الثالثة التي تنطلق اليوم وحتي الأربعاء المقبل.

والمنتخبات العشرة هم: مالي – زامبيا – جزر القمر (المجموعة الأولى)، أنجولا – زيمبابوي (المجموعة الثانية)، أوغندا – تنزانيا (المجموعة الثالثة)، بوتسوانا (المجموعة الرابعة)، غينيا الاستوائية ( المجموعة الخامسة )، الجابون ( المجموعة السادسة ).

وانطلقت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا



الإثنين 29 ديسمبر

المجموعة الثانية

أنجولا ضد مصر – 6 مساءً

زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا – 6 مساءً

المجموعة الأولى

زامبيا ضد المغرب – 9 مساءً

جزر القمر ضد مالي – 9 مساءً



الثلاثاء 30 ديسمبر

المجموعة الثالثة

أوغندا ضد نيجيريا – 6 مساءً

تنزانيا ضد تونس – 6 مساءً

المجموعة الرابعة

بوتسوانا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 9 مساءً

بنين ضد السنغال – 9 مساءً

الأربعاء 31 ديسمبر

المجموعة الخامسة

غينيا الاستوائية ضد الجزائر – 6 مساءً

السودان ضد بوركينا فاسو – 6 مساءً

المجموعة السادسة

الجابون ضد كوت ديفوار – 9 مساءً

موزمبيق ضد الكاميرون – 9 مساءً



مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

وتصدر ثلاث منتخبات عربية قمة ثلاث مجموعات بعد إنتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية وقبل إنطلاق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة المقرر لها بدايتها اليوم الاثنين.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

وجاء ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات كالتالي..

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2025



1- منتخب المغرب 4 نقاط.

2- منتخب مالي نقطتين

3- منتخب زامبيا نقطتين.

4- منتخب جزر القمر نقطة.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2025



1- منتخب مصر 6 نقاط.

2- منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط.

3- منتخب أنجولا نقطة.

4- منتخب زيمبابوي نقطة.

ترتيب مجموعة تونس في بطولة أفريقيا 2025



1- منتخب نيجيريا 6 نقاط.

2- منتخب تونس 3 نقاط.

3- منتخب تنزانيا نقطة.

4- منتخب أوغندا نقطة.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2025



1- منتخب السنغال 4 نقاط.

2- منتخب الكونغو الديمقراطية 4 نقاط.

3- منتخب بنين 3 نقاط.

4- منتخب بوتسوانا دون نقاط.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025



1- منتخب الجزائر 6 نقاط.

2- منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط.

3- منتخب السودان 3 نقاط.

4- منتخب غينيا الاستوائية دون نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا



1- منتخب كوت ديفوار 4 نقاط

2- منتخب الكاميرون 4 نقاط

3- منتخب موزمبيق 3 نقاط.

4- منتخب الجابون دون نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.