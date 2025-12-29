الإثنين 29 ديسمبر 2025
ندالا حكما لمباراة تونس ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، تعيين الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، لإدارة مباراة منتخب تونس ضد تنزانيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وتتواجد على تقنية الـVar، ليتيسيا أنتونيلا فينا من إيسواتيني.

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا 

ويواجه منتخب نسور نظيره التنزاني، في السادسة مساء غد الثلاثاء، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط، وذلك لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس أفريقيا للأمم الجارية بالمغرب.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 

نيجيريا 6 نقاط 

تونس 3 نقاط 

تنزانيا نقطة واحدة 

أوغندا نقطة واحدة 

منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة بن رمضان 

كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لموقع "فيتو": أن بن رمضان خضع لفحوصات طبية، أثبتت أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، ولا تستدعي القلق من الناحية الطبية.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر المنتخب التونسي، ويغيب عن التدريبات والمباريات لمدة 4 أيام فقط، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

