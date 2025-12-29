ندالا حكما لمباراة تونس ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، تعيين الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، لإدارة مباراة منتخب تونس ضد تنزانيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وتتواجد على تقنية الـVar، ليتيسيا أنتونيلا فينا من إيسواتيني.

موعد مباراة تونس ضد تنزانيا

ويواجه منتخب نسور نظيره التنزاني، في السادسة مساء غد الثلاثاء، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط، وذلك لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس أفريقيا للأمم الجارية بالمغرب.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا

نيجيريا 6 نقاط

تونس 3 نقاط

تنزانيا نقطة واحدة

أوغندا نقطة واحدة

منتخب تونس يكشف تفاصيل إصابة بن رمضان

كشف أحمد الصالحي، المتحدث الرسمي باسم منتخب تونس، تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، والتي تعرض لها أمام نيجيريا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح الصالحي في تصريحات خاصة لموقع "فيتو": أن بن رمضان خضع لفحوصات طبية، أثبتت أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، ولا تستدعي القلق من الناحية الطبية.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللاعب يتواجد حاليا في معسكر المنتخب التونسي، ويغيب عن التدريبات والمباريات لمدة 4 أيام فقط، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.