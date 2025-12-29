اتحاد الكرة ينعي صابر عيد نجم منتخب مصر السابق

18 حجم الخط

نعي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام والعاملون بالاتحاد، صابر عيد أحد نجوم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي ونجم منتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء لكرة القدم المصرية.

وفقدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين، صابر عيد ، بعد صراع مع المرض.

موعد صلاة الجناز والعزاء علي صابر عيد

وأكد نادي غزل المحلة إقامة صلاة الجنازة على الراحل صابر عيد بعد صلاة عصر اليوم الإثنين بالمسجد الكبير بمنشية البكري والدفنة بمقابر عزبة حمد، والعزاء بعد العشاء بمسجد الشامي بالمحلة.

وزير الرياضة ينعي صابر عيد

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة صابر عيد نجم وأسطورة نادي غزل المحلة السابق ولاعب المنتخب المصري الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد فقيد الكرة المصرية بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعى نادي غزل المحلة والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي اليوم الاثنين أسطورة النادي السابق صابر عيد بعد صراع طويل مع المرض.



كان صابر عيد أصيب بمرض السرطان وخضع لرحلة طويلة من العلاج الكيماوي، وحدثت له انتكاسة وخضع للعلاج مرة أخرى، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة وتوفي بعد رحلة طويلة في الصراع مع المرض العضال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.