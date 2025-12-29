تصويت لصحيفة "ديلى ميل": 96% من البريطانيين يؤيدون ترحيل علاء عبدالفتاح رغم الاعتذار

18 حجم الخط

طرحت صحيفة "ديلى ميل" اليوم، تصويتا للقراء فى بريطانيا حول مدى قبولهم أو رفضهم لفكرة ترحيل علاء عبد الفتاح من المملكة المتحدة.

استطلاع رأي فى الديلى ميل حول ترحيل علاء عبدالفتاح

وأظهر استطلاع "ديلى ميل" تصويت 96% من المشاركين بالموافقة على قرار ترحيل علاء عبدالفتاح من بريطانيا، فيما عارض 4% فقط اتخاذ قرارا بترحيله.

ومع زيادة حدة الغضب فى المملكة المتحدة من قرار استقبال علاء عبدالفتاح، على خلفية منشوراته المحرضة على العنف، اعتذر عبد الفتاح، عن منشورات وصفها بـ "صادمة ومؤذية" ​نشرها على منصة تواصل اجتماعي قبل أكثر من عقد ودفعت سياسيين من المعارضة البريطانية إلى الدعوة لترحيله.

تصويت لترحيل علاء عبدالفتاح، فيتو

وأثار حزب العمال البريطاني موجة انتقادات حادة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء كير ستارمر، أعرب فيها عن سعادته بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وعودته إلى لندن، والذي نسبت له تغريدات تحض على العنف.

وانضم إلى ستارمر عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، من بينهم نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، في الترحيب بعودة عبد الفتاح إلى بريطانيا هذا الأسبوع.

ونشرت الصحف البريطانية عقب ذلك مقالات عن منشورات كتبها عبد الفتاح بين عامي 2008 و2014 على منصة تويتر سابقا، التي تسمى إكس حاليا، وتؤيد فكرة اللجوء إلى العنف ضد "الصهاينة" والبيض والشرطة.

علاء عبدالفتاح يصدر بيان اعتذار عن منشوراته

وقال ​علاء عبد الفتاح ‍في بيان اعتذاره، إن عددا من تغريداته أسيء فهمها، لكن بعضها غير مقبول.

وتابع قائلا: "بالعودة إلى تلك التغريدات الآن، تلك التي لم تحرف تماما بعيدا عن مقصدها، أتفهم حقا ‍كيف كانت صادمة ومؤذية، ولهذا أعتذر عنها بكل صراحة".

وأضاف علاء عبدالفتاح: "كانت في معظمها تعبيرا عن ‍غضب وإحباط شاب يافع في وقت أزمات بالمنطقة، الحرب على العراق ولبنان وغزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.