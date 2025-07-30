الجريدة الرسمية تنشر قرارًا برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة جنايات القاهرة، برفع اسم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب، بعد سنوات من المداولات القضائية ومتابعات متواصلة من أسرته ومحاميه.

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

ورفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، ومحمود محمد زيدان، اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهابيين، وذلك في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

صدر القرار خلال جلسة المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة، يوم الاثنين 21 يوليو 2025، استنادًا إلى طلب النيابة العامة رقم 3 لسنة 2025 بشأن مراجعة قرارات الإدراج على القوائم.

ونص قرار المحكمة على رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد من قائمة الإرهابيين، مع الالتزام بنشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

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