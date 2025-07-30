الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

علاء عبدالفتاح
علاء عبدالفتاح

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة جنايات القاهرة، برفع اسم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب، بعد سنوات من المداولات القضائية ومتابعات متواصلة من أسرته ومحاميه.

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

ورفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، ومحمود محمد زيدان، اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهابيين، وذلك في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب
رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

صدر القرار خلال جلسة المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة، يوم الاثنين 21 يوليو 2025، استنادًا إلى طلب النيابة العامة رقم 3 لسنة 2025 بشأن مراجعة قرارات الإدراج على القوائم.

ونص قرار المحكمة على رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد من قائمة الإرهابيين، مع الالتزام بنشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب علاء عبد الفتاح الناشط السياسي علاء عبدالفتاح قوائم الارهاب

مواد متعلقة

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

تحرك برلماني يطالب بكشف أسباب عدم الإفراج عن علاء عبد الفتاح

الأكثر قراءة

المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

بيان عاجل من أمين حزب الله بشأن نزع سلاح الجماعة اللبنانية

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

التصحيح إلكتروني بلا تدخل بشري، التعليم تنفي مزاعم التلاعب في تصحيح "البابل شيت"

بسبب أزمة محطة جزيرة الدهب، فرمان عاجل من مدبولي للوزراء

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

سبب استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق، ننفرد بنشر مخالفات عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة (مستندات)

وزير الكهرباء يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع التيار بالجيزة لفترات طويلة

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

شخصيات لا تنسى لـ لطفى لبيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الدود الأسود في المنام وعلاقتها بالوقوع فى كرب شديد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads