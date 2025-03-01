تحرك برلماني يطالب بكشف أسباب عدم الإفراج عن علاء عبد الفتاح

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل، والداخلية بشأن استمرار احتجاز الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في 28 سبتمبر 2024، وعدم وجود أي أحكام أخرى ضده أو إحالته إلى أي قضايا جديدة.

لا يجوز تقييد حرية أي شخص بدون أمر قضائي

وأشار النائب، إلى أن الدستور في المادة 54 نص على: الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ضوابط تنفيذ العقوبة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

وأوضح أن المادة 480 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المادة 482 أيضا من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

وأكد النائب، أن المادة 484 من القانون ذاته تنص على: يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.

استمرار احتجاز المواطن علاء عبد الفتاح

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار احتجاز المواطن علاء عبد الفتاح، بعد انتهاء مدة عقوبته يُعد مخالفة صريحة لنصوص القانون التي توجب الإفراج الفوري عنه، طالما لم يكن محبوسًا على ذمة قضية أخرى.

الحالة الحرجة لوالدة علاء عبد الفتاح

وقال النائب: علاوة على ذلك، فإن الحالة الإنسانية الحرجة للدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها، تثير قلقًا بالغًا، حيث إن استمرار احتجازه يعرض حياتها للخطر.

مطالب بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الإفراج عن علاء عبد الفتاح

وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الإفراج عن علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة عقوبته، مشددا على أهمية نفس التوضيح لكل الحالات المشابهة لهذه الحالة.

ودعا النائب، الجهات المختصة، إلى ضرورة تدارك الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، مع الالتزام بأحكام القانون حفاظًا على سيادة الدستور والقانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

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