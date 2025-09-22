علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن مجموعة من المحكوم عليهم، وتضمنت قائمة الأسماء:
* سعيد مجلي الضو عليوة
* علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
* كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
* ولاء جمال سعد محمد
* محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
* منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
