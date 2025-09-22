بعد قرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وآخرين.. قومي حقوق الإنسان: تجسيد لصلاحيات الرئيس الدستورية.. والبلشي يناشد السيسي العفو عن الصحفي محمد أكسجين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك في إطار استخدامه لصلاحياته الدستورية وفقًا للمادة (155) من الدستور، التي تخوّل رئيس الجمهورية إصدار عفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح

ويعد العفو الرئاسي ممارسة فعلية للحق الدستوري، وعلى اعتبار أنه سلطة تجسد البعد الإنساني للدولة، وتعكس اهتمام الرئيس بمكونات الأسرة المصرية خاصة فئات الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.

استجابة للمناشدات الحقوقية

وجاء القرار بعد مطالبات من أطراف حقوقية، في مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى الإفراج عن سجناء الرأي وإعادة النظر في قضاياهم، بما ينسجم مع التوجهات الرسمية لتعزيز مسار حقوق الإنسان في مصر.

ولم يقتصر القرار على علاء عبد الفتاح وحده، إذ شمل العفو عددًا من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، في إطار التوجه الرسمي لإتاحة فرص جديدة للاندماج المجتمعي، والتخفيف من أعداد السجناء.

ترحيب حقوقي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

ومن جانبه رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة.

واعتبر المجلس هذا القرار تجسيدًا عمليًا لإعمال الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، وخطوة تعكس اتجاهًا متناميًا لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

المشاركة المؤسسية

وقال: "إن الاستجابة لمناشدات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم تمثل إعلاءً لنهج المشاركة المؤسسية، وتعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الدور المنوط بالمجلس وفقًا للمادة (99) من الدستور والقوانين ذات الصلة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

واعتبر المجلس أن قرارات العفو الرئاسي لا تقتصر أهميتها على البُعد الإنساني للأسر المستفيدة منها، وإنما تكتسب كذلك دلالة حقوقية جوهرية تتمثل في إعمال مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها، بما يرسخ القاعدة الدستورية التي تجعل كرامة الإنسان وحقه في إعادة الاندماج محور السياسات العقابية.

وأشار إلى أن هذا القرار يشكل إضافة ملموسة لمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز مناخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويبعث برسالة واضحة على أن التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية ومبادئ الرحمة الإنسانية هو نهج مستدام في السياسات العامة.

وجدد المجلس التزامه بمواصلة ممارسة دوره من خلال تقديم توصيات ومقترحات عملية للسلطات المختصة بشأن تطوير السياسات العقابية، وتوسيع نطاق بدائل العقوبات المقيدة للحرية، وضمان احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وفي الختام، أكد المجلس أن هذا القرار الرئاسي يمثل استجابة حقوقية متقدمة لمطالب المجتمع المدني، ورسالة أمل في إتاحة الفرص أمام الأفراد للعودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة.

خطوات على طريق الإصلاح

ومن جانبه قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وعن عددٍ آخر من الصادر بحقهم أحكام، وإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، خطوتان إيجابيتان، نتمنى أن تكونا مقدمة لمزيد من الخطوات على طريق الإصلاح.

وأضاف:" نبارك لكل من صدرت بحقهم قرارات بالعفو الرئاسي اليوم.. ونأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات متعاقبة لمراجعة أوضاع والإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المقيدة حريتهم، وعن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي".

وناشد «البلشي» الرئيس العفو عن الزميل الصحفي "محمد أكسجين" الذي صدر ضده حكم بالحبس على ذمة نفس قضية علاء عبد الفتاح. ونتمنى أن تكون القرارات الرئاسية الأخيرة مقدمةً لإنهاء ملف المحبوسين، وكذلك مقدمةً لخطوات أخرى قادمة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي، وإصلاح أوضاع الصحافة والإعلام وكذلك تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين.

