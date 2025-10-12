الأحد 12 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ستارمر يتوجه إلى مصر لحضور حفل توقيع خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فيتو

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر لحضور "قمة شرم الشيخ للسلام"، حيث من المتوقع أن يوقع قادة على اتفاق بوساطة أمريكية يهدف إلى إنهاء حرب غزة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، بحلول يوم الإثنين، وهو ما وصفته بريطانيا بأنه "نقطة تحول تاريخية" بعد عامين من بدء الحرب.

وقال المكتب، إن ستارمر سيشيد بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وقطر وتركيا في التوسط للاتفاق.

ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

وبحسب البيان، سيؤكد ستارمر على "الدعم الثابت" الذي تقدمه بريطانيا للمساعدة في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قمة شرم الشيخ للسلام المساعدات الانسانية حكومة انتقالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرهائن الاسرائيليين

الأكثر قراءة

تفاصيل مصرع وإصابة 5 دبلوماسيين قطريين في حادث سير مروع بشرم الشيخ

تعرض الوفد القطري لحادث سير مروع قرب شرم الشيخ وأنباء عن وفيات

مصرع 3 دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ

النيابة العامة تفتح تحقيقا في حادث مصرع وإصابة دبلوماسيين قطريين بشرم الشيخ

منتخب تركيا يكتسح بلغاريا 6-1 في عقر دارها ويعزز حظوظه لبلوغ المونديال

القاهرة الإخبارية: اختلال عجلة القيادة وراء حادث الوفد القطري بشرم الشيخ

من زمان وأنا متعودة، أول رد فعل من ابنة إيناس الدغيدي وعائلتها على زواج والدتها

أول المتأهلين لنصف النهائي، كولومبيا تطيح بـ إسبانيا من مونديال الشباب

خدمات

المزيد

انخفاض طن السلفات 1450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ضوابط إنشاء دور للحضانة للأطفال داخل السجون وفق القانون

ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بتقديم هدية ثمينة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads