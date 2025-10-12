ستارمر يتوجه إلى مصر لحضور حفل توقيع خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر لحضور "قمة شرم الشيخ للسلام"، حيث من المتوقع أن يوقع قادة على اتفاق بوساطة أمريكية يهدف إلى إنهاء حرب غزة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، بحلول يوم الإثنين، وهو ما وصفته بريطانيا بأنه "نقطة تحول تاريخية" بعد عامين من بدء الحرب.

وقال المكتب، إن ستارمر سيشيد بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وقطر وتركيا في التوسط للاتفاق.

ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

وبحسب البيان، سيؤكد ستارمر على "الدعم الثابت" الذي تقدمه بريطانيا للمساعدة في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.



