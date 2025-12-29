"حلال لبريطانيا.. حرام على مصر".. اعتذار علاء عبد الفتاح عن تويتاته البغيضة ضد بريطانيا يفجر جدلا واسعا.. ونشطاء: أهل بلدك أحق وأولى

18 حجم الخط

حالة من الجدل تسبب فيها الاعتذار الذي قدمه الناشط المصري حامل الجنسية البريطانية علاء عبدالفتاح إلى البريطانيين، بعد موجة غضب ضده بسبب تغريدات قديمة وصفتها الخارجية البريطانية بالبغيضة.

اعتذار عبدالفتاح جاء بعدما تصدر اسمه وسائل الإعلام في بريطانيا، وسط مطالبات من ناشطين وسياسيين بترحيله مجددًا إلى مصر، ونزع الجنسية البريطانية عنه، بعد إعادة نشر منشورات قديمة له تدعو إلى قتل عناصر الشرطة، والرجال البيض أيضًا، فضلا عن تعليقات أخرى وصفت باللا سامية.

كما جاء عقب موجة انتقادات طالت رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ووزيرة خارجيته لترحيبهما بوصول عبد الفتاح إلى البلاد.

وأكد علاء عبدالفتاح في بيان نشر على حسابه في إكس، أنه "منزعج جدًا من إعادة نشر تغريدات قديمة له، واستخدامها من أجل التشكيك في نزاهته ومبادئه، في الوقت الذي يجتمع فيه مع عائلته لأول مرة منذ 12 عامًا".

الناشط الذي يحمل الجنسية البريطانية، اعتذر عن التغريدات المتداولة ووصفها بالصادمة والمؤذية، معتبرًا أنها صدرت تعبيرًا عن غضب شاب، وإحباطه من الأزمات الإقليمية التي كانت تعصف بالمنطقة حينها، مشيرا إلى أن هذه التغريدات أتت من شخص يافع تورط بعمق في الثقافات العدائية عبر الإنترنت، مستخدمًا كلمات متهورة وصادمة وساخرة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

عبدالفتاح أكد أنه لم يقصد أبدًا الإساءة، بل كان ــ وفق كلامه ــ يشارك في الحركة اللاعنفية المؤيدة للديمقراطية والمساواة الكاملة وحقوق الإنسان والديمقراطية للجميع.

اعتذار عبدالفتاح لبريطانيا ورفضه الاعتذار لمصر عن تغريدات مماثلة، تسبب في هجوم وانتقادات واسعة لتصرفه، حتى من معسكر النشطاء الذين دأبوا على الدفاع عنه خلال فترة سجنه.

وكان من بين المهاجمين الناشطة نوارة نجم التي كتبت تعليقا على الاعتذار قالت فيه:"طب يا علاء نفس الكلام ده ما اتقالش ليه على التويتات اللي بالعربي المشابهة ومتعلقة بضباط مصريين لا محتلين ولا قتلوا عيال صغيرة، وتسببت التويتات دي في أذى نفسي لأسرهم، خصوصا أن منهم ناس ماتت؟ واقتراح الاعتذار عن التويتات دي كذا حد طرحه وأنا منهم وكان فيه تصور أنها ممكن تحل المشكلة أسرع وكان حيبقى أجدى من المحاولات التانية"

نوارة نجم تهاجم علاء عبدالفتاح

وأضافت:" أنا مش بزايد عليك والله متفهمة البيان.. بس بصراحة كنت شايفة إن المصريين كانوا أولى بالبيان ده حتى لو السلطات المصرية ما كانتش حتفرج عنك بدري، بس على الأقل الجمهور المصري اللي قطاع كبير منه متضايق منك، عشان قلت كلام عنيف على ناس ماتت، كانوا حيهدوا ويتفهموا وكنت تقول نفس الأعذار دي.. ما هي أعذار مفهومة.. نزق ثوري وكنت صغير والناس كلها كانت بتشتم بعض، وأنا بعتذر وربنا يرحم الشهدا..أظن الناس دي غلابة وتستحق الاعتذار"

أما محمود بدر عضو مجلس النواب السابق فشن هو الآخر هجوما حادا على علاء تعليقا على اعتذاره وقال:"أنا بشوف إن المعادلة بسيطة هو اختار يعتذر للإنجليز ورفض يعتذر للمصريين عن التحريض على العنف والقتل رغم دعوات الاعتذار من أقرب الناس ليه واللي كان ممكن تحل المشكلة".

وأضاف:" ‏وكمان الدولة طبقت القانون وخدت حقها وحبسته، طالما هو مش راضي يعتذر ومصر علي أن قتل الضباط المصريين وتعذيب أمهاتهم حاجة عادية، لكن قتل الإنجليز والصهاينة شغل عيال ولازم نعتذر عنه ".

