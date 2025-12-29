الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

نجاح إجراء عمليتي TAVI وتنفيذ ورشة تدريبية لأطباء القلب بمجمع الإسماعيلية

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو
شهد مجمع الإسماعيلية الطبي،  زيارة الخبير الإسباني العالمي في أمراض القلب والقسطرة التداخلية، الدكتور خوسيه دياز فرنانديز. 

نتائج الزيارة  

 

وأسفرت الزيارة  عن تحقيق إنجازات طبية وتدريبية مهمة في مجال التدخلات القلبية الدقيقة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتبادل الخبرات الطبية الدولية وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

إجراء عملتي تغير صمام أورطي 

 

 شهد مجمع الإسماعيلية الطبي خلال الزيارة  إجراء عمليتي تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) بنجاح، وفق أحدث البروتوكولات والمعايير الطبية العالمية، كبديل آمن وفعّال لجراحات القلب المفتوح، خاصة للمرضى من كبار السن وذوي الخطورة الجراحية المرتفعة.

 

حرص هيئة الرعاية الصحية على تعزيز التعاون الطبي الدولى 

 

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على أن هذه الزيارة تعكس حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التعاون الطبي الدولي، ونقل الخبرات العالمية، والتأكيد على استمرار الهيئة في تنفيذ برامج التعاون والتدريب المشترك مع الخبرات العالمية، بما يضمن الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة في التخصصات الطبية الدقيقة مثل أمراض القلب والقسطرة التداخلية، ودعم قدرات المنشآت الصحية لتقديم خدمات قلبية متقدمة وآمنة، بما يواكب المعايير الدولية ويخدم أهداف الدولة في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة.

 

وكان فى استقبال الخبير الاسبانى  دكتور  محمد سليمان مدير وحدة القسطرة القلبية والدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى، والدكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي. 

 

