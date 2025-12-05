الرعاية الصحية بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم (صور)

18 حجم الخط

نظّم مركز طب أسرة حيّ السلام، التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية احتفاله السنوي بـ اليوم العالمي لذوي الهمم، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: “بناء مجتمعات تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي”.

أبرز أجواء الاحتفالية

وشهد المركز أجواءً مفعمة بالبهجة خلال الفعاليات التي شارك فيها طلاب المدرسة الفكرية، ومدرسة الصم والبكم، حيث تضمن الاحتفال فقرات توعوية وترفيهية تهدف إلى دعم الاندماج وتعزيز الثقة لدى الأطفال، إضافة إلى توزيع الهدايا وشهادات التقدير تقديرًا لجهودهم واحتفاءً بقدراتهم.

الهدف من إقامة الحفل

ويأتي لاحتفال ضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة التى تقدمها إدارة رضا المنتفعين بالمركز، مع المدارس والجمعيات المعنية برعاية ذوي الهمم، دعمًا لبرامج الدمج المجتمعي وتوفير بيئة حاضنة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتلبية احتياجات أسرهم.

ويُعد هذا الاحتفال تقليدًا سنويًا يعكس التزام مركز طب أسرة حيّ السلام برسالة إنسانية مستمرة، تُبرز دور ذوي الهمم كشركاء فاعلين في المجتمع وتُعزّز الوعي بأهمية تمكينهم ودعم مسيرتهم.

وعلى صعيد آخر كانت قد تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة عن الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثلان ركائز أساسية في سياسات الوزارة، وفي توجهات الدولة لبناء مجتمع شامل يضمن الحماية والفرص المتكافئة للجميع.

ويأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليجدد التأكيد على أهمية مشاركتهم الكاملة والفاعلة في مختلف مجالات الحياة، وإبراز حقوقهم، والعمل على إزالة أي عوائق قد تؤثر على فرصهم أو تحد من مشاركتهم.

كما يجسد هذا اليوم إيمانًا راسخًا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، وأن مسار التنمية لا يكتمل دون مشاركتهم، فلا ينبغي أن يُترك أحد خلف الركب.

وترتكز جهود الدولة في مجال الإعاقة على مرجعيات دستورية وتشريعية واضحة، تشمل الدستور المصري الذي أكد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

