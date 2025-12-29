رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع سير أعمال الامتحانات بمعهد البنين الثانوي

18 حجم الخط

أجرى الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه أحمد الصاوي، مسؤل أمن المنطقة، جولة تفقدية لمتابعة لجان امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول بقسميه العلمي والأدبي، بمعهد بنين الإسماعيلية الثانوي.

متابعة انتظام العملية الامتحانية

وخلال الجولة تأكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية من انتظام أعمال اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، واطمأن على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

الالتزام بتطبيق تعليمات الامتحانات

وأكد ضرورة التطبيق الدقيق لكافة القواعد والضوابط المقررة، والتعامل الحاسم مع أية مخالفات قد تعوق حسن سير الامتحانات.

مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، وحسن معاملة الطلاب، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمنطقة للتعامل الفوري مع أي طارئ.



واجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، وذلك بمقر القطاع، لمناقشة عدد من الملفات المحورية التي تضمن انتظام العملية التعليمية بكفاءة خلال الفترة المقبلة.

الشيخ أيمن عبد الغني: قطاع المعاهد الأزهرية يعمل وفق خطة واضحة لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ أيمن عبد الغني أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل وفق خطة واضحة لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، مشددًا على ضرورة التزام جميع المناطق بتنفيذ التعليمات والمتابعة المستمرة لسير العمل، ودعم آليات الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة التعليمية.

