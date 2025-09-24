إنقاذ مسن من الموت بوحدة القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي

نجح فريق طبي بوحدة القسطرة القلبية في مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، في إجراء عملية دقيقة ومعقدة لمريض يبلغ من العمر 69 عامًا، كان يعاني من انسداد تام مزمن في الشريان التاجي الأمامي النازل CTO.

الحالية الصحية للمريض

وكان المريض قد خضع لعدة محاولات سابقة لفتح الشريان باستخدام الوسائل التقليدية، دون جدوى، ما جعل الخيار الجراحي مفتوحًا، لكنه كان محفوفًا بالمخاطر نظرًا للحالة الصحية العامة للمريض، ووجود بعض الأمراض المزمنة المصاحبة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

اتخاذ القرار بالتدخل الجراحى

وبفضل التجهيزات المتقدمة بوحدة القسطرة القلبية في مجمع الإسماعيلية الطبي وإمكانيات الفريق الطبي المدرب على أعلى مستوى، تم اتخاذ قرار التدخل باستخدام تقنيات خاصة للتعامل مع انسداد الشرايين المزمن.

نبذة عن تقنية CTO

وتعد تقنية CTO تقنية متقدمة تُستخدم لعلاج الانسدادات الكاملة المزمنة في الشرايين التاجية، وتتطلب مهارات خاصة وخبرة فائقة.



الفريق الطبي الذى أجرى الجراحة

وضم الفريق الطبي الذى أجرى الجراحة كل من استشاريين أمراض القلب والقسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، وهم الدكتور محمد عرابى، أستاذ القلب بجامعة قناة السويس استشارى القلب بالمجمع الطبي، خبير القسطرة التداخلية، الدكتور، محمد حجازى ـ أستاذ،استشارى القلب، خبير القسطرة التداخلية.

الفريق الطبي، فيتو

بالاضاف إلى محمد رفعت ـ فنى الأشعة، وحنان محمد رئيس التمريض، وصباح محمد محمد جمال محمد، اسلام عبدالسلام، عمرو محمود جاد الكريم، وذلك بمتابعة من الدكتور محمد سليمان ـ نائب رئيس وحدة القلب، ورئيس قسم القسطرة القلبية، الدكتورة جميلة نصر رئيس وحدة القلب، الدكتور أحمد خالد مدير المجمع الطبي.

ويعد هذا النجاح استمرارًا لمسيرة مجمع الإسماعيلية الطبي في تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة وفقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل، وتأكيدًا على قدرة الفرق الطبية الوطنية على إجراء تدخلات دقيقة ومعقدة تضاهي كبرى المراكز العالمية





