الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
18 حجم الخط

أجرى الدكتور على رفعت مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية جولة مرور مفاجئة، بمستشفى فايد التخصصي،  رافقه خلالها مديرو إدارات الفرع، تم خلالها الاطمئنان على سير العمل، ومتابعة تحسين الأداء، فضلا عن التأكد من جودة تنفيذ خطة التأمين الطبي لكافة خدمات المستشفى.

تنفيذ تعليمات الدكتور أحمد السبكي 

وتأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، باستمرار المرور الميداني المكثف على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد أقسام المستشفى  

شمل المرور الميداني تفقد الأقسام المختلفة  العناية المركزة، الطوارئ، الأقسام الداخلية، الكلي، والخدمات الطبية والغير طبية، الصيانة، والتأكد من درجة الاستعداد، بأقسام الطوارئ، وتواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومراجعة آلية التسجيل الإلكتروني.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

المرور على العناية المركزة ومركز الغسيل الكلوي 

كما شمل المرور على العناية المركزة، الغسيل الكلوي، ولعمليات، ومراجعة  مدير الفرع لـ تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، وتأمين جميع الخدمات الطبية، والعلاجية للمواطنين، واستطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة مشددا على تلبية كافة احتياجاتهم.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الاسماعيلية بالاسماعيلية فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية مستشفى فايد التخصصى الرعاية الصحية البروتوكولات العلاجية

