مجمع السويس الطبي يستضيف خبيرا إسبانيا في أمراض القلب والقسطرة التداخلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استضافة مجمع السويس الطبي التابع للهيئة بمحافظة السويس للخبير الإسباني العالمي الدكتور خوسيه دياز فرنانديز، أستاذ واستشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، في إطار جهود الهيئة لتعزيز خدمات أمراض القلب والقسطرة التداخلية، ودعم نقل الخبرات الطبية الدولية إلى منشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

استراتيجية الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات التخصصية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن استضافة الخبرات الطبية العالمية تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات التخصصية، لا سيما في التخصصات الدقيقة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متقدمة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التشخيص والعلاج.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الزيارة تندرج ضمن خطة متكاملة لتبادل الخبرات الطبية، ودعم الكوادر الطبية المصرية من خلال التدريب العملي ونقل المعرفة وتوطين أحدث الخبرات والممارسات الطبية الدولية داخل منشآت الهيئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين، ويُسهم في تعزيز كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة إلى أن الخبير الإسباني الدكتور خوسيه دياز فرنانديز يُعد من القامات الطبية المرموقة في مجال أمراض القلب والقسطرة التداخلية، إذ يشغل منصب رئيس قسم أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية بمستشفى خوان رامون خيمينيث الجامعي بمدينة هويلفا الإسبانية، كما يعمل مديرًا لمعمل القسطرة بالمستشفى ذاته، ومديرًا لمعمل القسطرة بمستشفى كوستا دي لا لوز – كيرون بهويلفا، فضلًا عن عمله سابقًا مديرًا لمعمل القسطرة بمستشفى NISA-Aljarafe بمدينة إشبيلية، بما يعكس خبراته الواسعة في إدارة معامل القسطرة وإجراء التدخلات القلبية الدقيقة والمعقدة.

وأضافت الهيئة أن برنامج الاستضافة يتضمن فتح عيادة تحضيرية ومناظرة للحالات القلبية المعقدة، ودراسة الحالات التي تتطلب تدخلات دقيقة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، من بينها حالات انسداد الشرايين التاجية وتركيب الدعامات (PCI)، وارتجاع الصمام الميترالي باستخدام تقنية (Mitral Clip)، وحالات ثقب القلب (ASD / PFO)، والرجفان الأذيني ووقاية حالات الجلطات (LAA Closure)، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وذلك من خلال العمل المشترك بين الخبير الدولي والفرق الطبية المصرية، في إطار منظومة تكاملية تهدف إلى تحسين النتائج العلاجية ورفع كفاءة الأداء الطبي.

وأكدت الهيئة أن أعمال المناظرة والتحضير تتم بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية بقسم القلب بمجمع السويس الطبي، برئاسة الدكتور أحمد علي، استشاري ورئيس قسم القلب بالمجمع، وبمشاركة الفرق الطبية المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمة طبية منظمة وآمنة وفق البروتوكولات المعتمدة ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

الكشف الطبي المجاني للحالات القلبية

وأوضحت الهيئة أن الكشف الطبي المجاني للحالات القلبية سيكون يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء أعمال اللجنة التحضيرية التي تُعقد اليوم الخميس 25 ديسمبر وغدًا الجمعة 26 ديسمبر، حيث تتولى اللجنة فحص الحالات ومراجعة الفحوصات والتقارير الطبية، وترتيبها وتجهيزها طبيًا، استعدادًا لاستقبالها من قبل الخبير الإسباني وإجراء التقييمات المتقدمة اللازمة لكل حالة.

وأضافت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتقديم الرعاية الصحية المجانية لأهالي محافظة السويس، من خلال إتاحة الكشوفات الطبية المتخصصة، ودراسة الحالات التي قد تتطلب تدخلات علاجية أو جراحية دقيقة دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، وذلك دعمًا لمبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على خدمات طبية متقدمة.

المجمع الطبي الأكبر في شمال مصر

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن مجمع السويس الطبي يُعد أحد الصروح الطبية الكبرى متعددة التخصصات التابعة للهيئة، وهو المجمع الطبي الأكبر في شمال مصر، مشيرًا إلى أن دعم أقسام القلب من خلال التعاون الدولي يعكس التزام الهيئة بتوفير أحدث أساليب التشخيص والعلاج داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتقليل الحاجة إلى السفر أو العلاج خارج المحافظة.

أكد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في تنفيذ برامج التعاون الطبي الدولي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات العالمية، بما يدعم أهداف الدولة في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، ويحقق أعلى مستويات الجودة والرعاية الصحية للمنتفعين.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين إلى الاستفادة من هذه المبادرة الطبية المتميزة، والتعاون مع الفرق الطبية والالتزام بالإجراءات التنظيمية ومواعيد الكشف، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات الطبية العالمية المستضافة.

