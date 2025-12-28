الأحد 28 ديسمبر 2025
محافظات

تحرير 23 محضرا للمخابز البلدية المخالفة بالإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية حملة مكبرة على المخابز البلدية بعدد من مراكز المحافظة وذلك لمتابعة جودة الخبز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.  

محافظ الإسماعيلية: نسعى لإقامة الفعاليات الثقافية التي تؤثر في وعي ووجدان المواطنين

قومي المرأة بالإسماعيلية ينفذ ندوات توعوية لتنمية الأسرة (صور)

استهداف عدد من المخابز البلدية

واستهدفت الحملة عددا من المخابز البلدية الواقعة في نطاق عدد من مراكز المحافظة منها مركز ومدينة القنطرة غرب وأبوصوير، ومدينة المستقبل.  

جانب من الحملة، فيتو 
نظافة أدوات العجن 

وأسفرت الحملة عن: تحرير 23 محضرا، تنوعت بين عدم نظافة أدوات العجن، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، عدم وجود لوحة مواعيد، تصرف بجزء من حصة الدقيق المدعمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

و كان قد تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وتضم في عضويتها أسامة عبد الهادي معاون المحافظ للتموين، ومكتب متابعة المحافظ، وبالتنسيق مع إدارتي تموين القنطرة غرب أبوصوير ولجنة خدمات المستقبل؛ للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة لمتابعة المخابز. 
 

