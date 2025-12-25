الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحكم على والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه بالإسماعيلية 29 يناير

والد المتهم خلال
والد المتهم خلال الجلسة، فيتو
18 حجم الخط

أصدرت محكمة جنح أول في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس قرارها بتأجيل جلسة أيمن عبد الفتاح والد المتهم بقتل زميله وتحويله إلى أشلاء في الإسماعيلية لجلسة 29 / 1 / 2026  للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم. 

مفاجأة في قضية "طفل الإسماعيلية"، الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات لعدم الاختصاص (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزيرة التنمية المحلية لافتتاح عدد من المشروعات

ومن جانبه قال المستشار محمد الجبلاوي محامي طفل الإسماعيلية ضحية زميله ومحامي الدفاع الحاضر عن المجني عليه والمدعي بالحق المدني، إنه طلب من هيئة محكمة الجنح خلال جلسة محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر الدعوى طبقا لنص المادة 226 لقانون الإجراءات الجنائية.    

إلزام المتهم بكافة المصاريف 

وأضاف أنه طالب بإحالة الأوراق للنيابة العامة تمهيدا لإحالة القضية لمحكمة الجنايات لتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا عن الجرائم الواردة بأمر الإحالة وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية.  

وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قد أجلت جلسة محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، إلى اليوم الخميس، بناء على طلب من محامي المجني عليه لحين سداد رسم الادعاء. 

تفاصيل الجلسة الأولى 

وكانت أولى جلسات محاكمة والد قاتل صغير الإسماعيلية، قد شهدت مثول المتهم أمام المحكمة بعد أن وجهت إليه النيابة تهم التستر على جريمة نجله، الذي قام باختطاف وقتل زميله وتحويله إلى أشلاء باستخدام منشار كهربائي داخل منزله بمنطقة المحطة الجديدة.  

والد ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير 

وخلال الجلسة، عبر أحمد محمد مصطفى، والد الطفل الضحية، الذي لقي حتفه في جريمة مروعة على يد زميله في المدرسة، عن استيائه من الجريمة المروعة التي أودت بحياة ابنه، مطالبًا بالقصاص من المتهم ووالده، الذي يُتهم بالتستر على جريمة نجله. 

وقال والد الضحية: إن المتهم ظهر خلال الجلسة بثبات انفعالي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن شجاعة المتهم وجراءته كانت لافتة أثناء اعترافه بالتفاصيل المروعة للحادثة، والتي ارتكبها بكامل إرادته.

أم الضحية: "لم يكن هناك أي علاقة بين ابني والقاتل"

من جانبها، أكدت مروة قاسم، والدة الطفل الضحية، أن نجلها لم يكن على علاقة بالمتهم، بل كان الأخير قد سرق هاتفه المحمول. 

وأضافت أن ابنها أخبرها في آخر حديث بينهما أن زميله قام بسرقة هاتفه المحمول وقام ببيعه للحصول على أموال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمرار حبس المتهم الاسماعيلية بالاسماعيلية قضية المنشار بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية والد قاتل المتهم

مواد متعلقة

مفاجأة في قضية "طفل الإسماعيلية"، الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات لعدم الاختصاص (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزيرة التنمية المحلية لافتتاح عدد من المشروعات

محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركزا تجاريا اليوم

الأكثر قراءة

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة محملة بأسلحة في ميناء بورسعيد

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

رفات أحمد شوقي تنتقل إلى مكان جديد، "مقابر الخالدين" تحتضن أمير الشعراء (صور)

انقطاع المياه عن مصر الجديدة غدا الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads