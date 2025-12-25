الحكم على والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه بالإسماعيلية 29 يناير

18 حجم الخط

أصدرت محكمة جنح أول في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس قرارها بتأجيل جلسة أيمن عبد الفتاح والد المتهم بقتل زميله وتحويله إلى أشلاء في الإسماعيلية لجلسة 29 / 1 / 2026 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

ومن جانبه قال المستشار محمد الجبلاوي محامي طفل الإسماعيلية ضحية زميله ومحامي الدفاع الحاضر عن المجني عليه والمدعي بالحق المدني، إنه طلب من هيئة محكمة الجنح خلال جلسة محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر الدعوى طبقا لنص المادة 226 لقانون الإجراءات الجنائية.

إلزام المتهم بكافة المصاريف

وأضاف أنه طالب بإحالة الأوراق للنيابة العامة تمهيدا لإحالة القضية لمحكمة الجنايات لتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا عن الجرائم الواردة بأمر الإحالة وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قد أجلت جلسة محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، إلى اليوم الخميس، بناء على طلب من محامي المجني عليه لحين سداد رسم الادعاء.

تفاصيل الجلسة الأولى

وكانت أولى جلسات محاكمة والد قاتل صغير الإسماعيلية، قد شهدت مثول المتهم أمام المحكمة بعد أن وجهت إليه النيابة تهم التستر على جريمة نجله، الذي قام باختطاف وقتل زميله وتحويله إلى أشلاء باستخدام منشار كهربائي داخل منزله بمنطقة المحطة الجديدة.

والد ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير

وخلال الجلسة، عبر أحمد محمد مصطفى، والد الطفل الضحية، الذي لقي حتفه في جريمة مروعة على يد زميله في المدرسة، عن استيائه من الجريمة المروعة التي أودت بحياة ابنه، مطالبًا بالقصاص من المتهم ووالده، الذي يُتهم بالتستر على جريمة نجله.

وقال والد الضحية: إن المتهم ظهر خلال الجلسة بثبات انفعالي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن شجاعة المتهم وجراءته كانت لافتة أثناء اعترافه بالتفاصيل المروعة للحادثة، والتي ارتكبها بكامل إرادته.

أم الضحية: "لم يكن هناك أي علاقة بين ابني والقاتل"

من جانبها، أكدت مروة قاسم، والدة الطفل الضحية، أن نجلها لم يكن على علاقة بالمتهم، بل كان الأخير قد سرق هاتفه المحمول.

وأضافت أن ابنها أخبرها في آخر حديث بينهما أن زميله قام بسرقة هاتفه المحمول وقام ببيعه للحصول على أموال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.