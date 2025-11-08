بعد حادث انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص، إعادة الحركة المرورية على طريق شبرا–بنها

18 حجم الخط

نجحت إدارة مرور القليوبية في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق شبرا–بنها الحر في الاتجاه المؤدي إلى بنها، وذلك عقب حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 6 أشخاص دون وقوع أي حالات وفاة.

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق شبرا–بنها

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب انقلاب الميكروباص وظروف وقوع الحادث، مع متابعة الحالة المرورية بالمنطقة لضمان تسيير حركة السيارات وإزالة آثار الحادث بشكل كامل.

وأكدت المصادر الأمنية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه لا توجد أي معوقات حالية على الطريق بعد إعادة فتحه أمام حركة المرور بشكل طبيعي.

