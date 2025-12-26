أمن القليوبية يفحص فيديو لأشخاص يمارسون البلطجة

18 حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يقود دراجة نارية وبرفقته آخر يحمل عصا خشبية، أثناء قيامهما بفرض حالة من البلطجة وترويع الأهالي بمنطقة العبور بـ محافظة القليوبية.

أمن القليوبية يفحص فيديو اشخاص يقومون ببلطجة

وعلى خلفية تداول الفيديو، بدأت مديرية أمن القليوبية في فحص المقطع المتداول للوقوف على ملابساته، والتأكد من صحة الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهر الفيديو الشخص الجالس خلف الدراجة النارية العبور وهو يوجه حديثه لمصور المقطع قائلًا: "لو عايز تتخانق في أي وقت رن عليا، أنت معاك رقمي وعارف بيتي"، في مشهد أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل.

وفي السياق ذاته، تواصل جهات التحقيق المختصة فحص الفيديو، تمهيدًا لتحديد هوية المتورطين وضبطهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة أعمال البلطجة واعتراضه ومنعه من الوصول إلى مسكنه بمحافظة قنا.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 9 ديسمبر الجاري، حيث تلقى قسم شرطة قنا بلاغًا من مهندس مقيم بدائرة القسم، أفاد بتضرره من عامل مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي عليه بالسب ومنعه من المرور بأحد الطرق المؤدية إلى مسكنه، بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما.

كما أسفر الفحص عن تلقي قسم شرطة المقطم بالقاهرة في وقت سابق بلاغا بحدوث مشاجرة استخدم فيها سلاح أبيض، وتبين ارتباطها بذات الواقعة المتداولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

