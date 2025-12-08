مصرع شقيقتين إثر حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر

18 حجم الخط

لقت شقيقتان مصرعهما متأثرتين بإصابتهما إثر حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ملاكي على طريق بنها شبرا الحر محافظة القليوبية، قبل طلعة الطريق الدائري الإقليمي، حيث شهد الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفي بنها الجامعي، إلا أنه توفت الشقيقتان أثناء تلقي العلاج.

مصرع شقيقتان إثر حادث تصادم

وتمكن رجال إدارة مرور محافظة القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، من إعادة الحركة المرورية علي طريق بنها شبرا الحر، عند نزلة الطريق الإقليمي، بعد رفع أثار حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر عند نزلة الطريق الإقليمي.

وانتقلت على الفور قوات أمن القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي بنها وهم كل من هند السيد عبد السلام تعاني من اشتباه كسر بالحوض إضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، وأشرف السيد عبد السلام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجيهان السيد عبد السلام الوحش تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد يوسف محمد، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

