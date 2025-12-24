مجلس جامعة بنها يعقد اجتماعه بحضور محافظ القليوبية

18 حجم الخط

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي، الجلسة بتقديم التهنئة باسم مجلس الجامعة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

وافتتح رئيس جامعة بنها أعمال المجلس بالترحيب بالمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مشيدا بالتعاون بين الجامعة والمحافظة ، مؤكدا أن العلاقة بين المحافظة والجامعة وطيدة، وتعتبر الجامعة هي بيت الخبرة لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية خلال كلمته أن العام الجاري شهد طفرة ملموسة في معدلات إنجاز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية مع جامعة بنها باعتبارها "بيت الخبرة" الأول للمحافظة، والذراع الاستشاري الذي يضمن تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير العلمية، موضحا أن هذه التكاملية أسهمت بشكل مباشر في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

ووجه محافظ القليوبية دعوة للجامعة بضرورة العمل على رفع وعي الطلاب وتسليط الضوء على حجم الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية، بالإضافة إلى إبراز المقومات الفريدة التي تتمتع بها القليوبية كمركز ثقل زراعي وصناعي رائد، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي للمرحلة المقبلة هو غرس روح الفخر لدى الشباب بهويتهم المصرية، من خلال استعراض "الصورة الجميلة" للمحافظة وما تمتلكه من فرص واعدة ومستقبل مشرق.

من ناحية أخرى، قام رئيس الجامعة، بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح المحبة بين أبناء الوطن الغالي.

من ناحية أخرى قدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للدكتور طه عاشور على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيا له دوام التوفيق في مهام منصبه الجديد.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد منصور لصدور قرار بتكليفه بتيسير أعمال عمادة كلية الحقوق، موجها الشكر للدكتور رضا عبد الحليم على ما قدمه خلال دورتين لعمادة الكلية.

وقدم " الجيزاوي " التهنئة للدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور نجلاء فكرى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي اعتماد المركز كمركز تدريب معتمد من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما قدم التهنئة للدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية علي اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بالكلية من المجلس الوطني للإعتماد إيجاك طبقا للمواصفات الدولية Iso/IEC التابع لوزارة الصناعة.

رئيس جامعة بنها: انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتوفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات، لافتا إلي أهمية إجراء عمليات التصحيح يوميا أول باول واعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في موعد غايته نهاية شهر يناير القادم، وفتح باب التظلمات بعد إعلان النتائج وفقا للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة.

من ناحية اخرى استعرض رئيس الجامعة التقرير السنوي للجامعة للعام الأكاديمي 2025 وما تم خلاله من إنجازات، كما استعرض أيضا تقرير عن تدويل الجامعة وما تضمنه من تطور في إعداد الطلاب الدوليين خلال السنوات الماضية، اتفاقيات التعاون الدولية وتفعيلها، برامج تبادل الزيارات لهيئة التدريس والطلاب بين الجامعة والجامعات الدولية، تطور معدلات النشر العلمي الدولي بالمجلات المصنفة عالميا، تحسن مؤشرات التصنيفات الدولية، الهوية البصرية للجامعة ودورها في تعزيز تواجد الجامعة على الصعيد العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.