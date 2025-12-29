القليوبية تناقش المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالخانكة

18 حجم الخط

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا لمناقشة مستجدات المخطط التفصيلي لمنطقة العكرشة، بحضور الدكتور علاء عبد الفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير المناطق الصناعية والتخطيط العمراني ودفع عجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.

مناقشة المعوقات الحالية لمخطط العكرشة بالخانكة

وخلال الإجتماع تم إستعراض الموقف التنفيذي للمخطط التفصيلي،لمخطط العكرشة بمدينة الخانكة ومناقشة المعوقات الحالية وسبل تذليلها، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالإشتراطات التخطيطية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المنطقة وتهيئتها لاستقبال الاستثمارات الصناعية المستقبلية.

محافظ القليوبية، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل

وأكد محافظ القليوبية على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، وإنهاء الإجراءات التخطيطية في أقرب وقت ممكن، بما يحقق أهداف الدولة في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وشهد الإجتماع حضور الدكتوره نائب محافظ القليوبية، والدكتور معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، وممثلي هيئة التنمية الصناعية، ومسؤلي التخطيط العمراني بالوزارة والمحافظة، ورئيس مدينة الخانكة، إلى جانب إستشاريي المساحة العسكرية.

ويهدف الاجتماع إلى تقنين أوضاع المصانع وحل المشكلات المتعلقة بها، في ضوء حرص الدولة على دعم وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى حل مشكلات المستثمرين، حيث تُعد منطقة العكرشة بالخانكة واحدة من أبرز المناطق الصناعية بالمحافظة.

يذكر ان وزارة البيئة تقوم من خلال أجهزتها المختلفة لاتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على البيئة، في المناطق الصناعية واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي نشاط من شأنه التأثير على الصحة العامة للمصريين.

