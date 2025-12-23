الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
هندسة بنها بشبرا تحصل على جائزة الإبداع والتميّز في معرض النقل الذكي والتنقل الكهربائي

هندسة شبرا، فيتو
هندسة شبرا، فيتو
أعلن  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول كلية الهندسة بشبرا علي جائزة الإبداع والتميّز وذلك خلال مشاركتها في معرض النقل الذكي والتنقل الكهربائي (EVs 2025)، والذي أُقيم برعاية النقابة العامة للمهندسين، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم الملموسة في مجال المركبات الكهربائية.

 

جامعة بنها تتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الفنون التطبيقية

مذكرات رسمية تطعن في انتخابات "بنها وكفر شكر"

إنجاز جديد لجامعة بنها، حصول هندسة شبرا  على جائزة الإبداع والتميّز في معرض  (EVs 2025)


وجاءت المشاركة بحضور الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمد  إبراهيم رئيس قسم الهندسة الكهربائية بالكلية والمشرف على فريق السيارات الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا (Shoubra Racing Team) في جلسة حوارية بعنوان: «التميّز في ربط التعليم الأكاديمي بالصناعة – كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها».


وتناولت الجلسة دور جامعة  بنها في دعم الابتكار والمشروعات الطلابية، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات النقل المستدام والتكنولوجيا الحديثة.
يذكر أن الدكتور محمد سعيد استعرض خلال الجلسة استراتيجية كلية الهندسة بشبرا في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي تستهدف تمكين الفرق الطلابية من تحويل أفكارهم إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ والمنافسة محليًا ودوليًا، بما يسهم في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.
كما استعرض الدكتور محمد إبراهيم، عددًا من النماذج المتميزة للفرق الطلابية، مؤكدًا أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الابتكار، وتسهم بفاعلية في تقديم حلول هندسية مبتكرة تلبي احتياجات الصناعة.

