ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالقليوبية

التحفظ علي سلع مجهولة
التحفظ علي سلع مجهولة المصدر بالقليوبية، فيتو
شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية حملة رقابية مفاجئة على عدد من المخازن بمدينة شبين القناطر، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي.

مسعفو القليوبية يعيدون مصوغات ذهبية بـ مليون جنيه لذوي مصابي حادث بالطريق الحر

محافظ القليوبية يزور مصابي انهيار الشدة الخشبية في بنها ويكلف بصرف تعويضات

تموين القليوبية يضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر بشبين القناطر

وتمكنت الحملة القليوبية من التحفظ على 2.5 طن أرز أبيض، و700 لتر زيت صويا مُخزن داخل تانك حديدي غير مخصص، بالإضافة إلى 200 كيلوجرام طحينة دون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملة رقابية مفاجئة على عدد من المخازن بشبين القناطر

وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

لا تهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع الغذائية

وأكدت محافظة القليوبية أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع الغذائية أو تداول منتجات مجهولة المصدر، لما تمثله من خطورة مباشرة على صحة المواطنين، مشددة على تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين.

بتكثيف الرقابة على الأسواق

وتستمر هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق، وفي إطار خطة مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين لإحكام السيطرة على تداول السلع ومنع الغش التجاري وحماية المستهلك.

تموين القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية مدينة شبين القناطر

