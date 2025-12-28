الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان عمليات إخماد حريق بمخزن كراتين بيض بالعبور

حريق مصنع كراتين
تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، ميدانيًا أعمال السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن كراتين البيض المقام على مساحة 1200 متر مربع بجمعية الطلائع بمدينة العبور الجديدة، وذلك للاطمئنان على سلامة المواطنين ومتابعة سير عمليات الإطفاء.

محافظ القليوبية يناقش استعدادات بدء الموجة 28 لإزالة التعديات

القليوبية الأزهرية تناقش استعدادات امتحان «توفاس» للصف الأول الثانوي

حريق بمخزن كراتين بيض  بالعبور 

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، مدعومة بعدد 5 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية، وسلم هيدروليك.

كما تم الدفع بعدد 2 خزان مياه استراتيجي وسلم هيدروليك تابعين للإدارة العامة للحماية المدنية، حيث جرى محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأكد محافظ القليوبية أن الأجهزة تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، مشيدًا بسرعة وكفاءة أداء قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية في احتواء الحادث والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وجرت متابعة سير أعمال الإخماد والتبريد بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأمنية، مع تأمين محيط المخزن بالعبور  بالكامل وفرض كردون لحماية المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي تجدد للحريق مرة أخرى، فيما يتم مراجعه الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية للمخزن والتأكد من سلامه التراخيص.

