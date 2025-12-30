كان وكرا لعصابة دولية للذهب المغشوش، تفاصيل غلق محل مجوهرات شهير في الدقي

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
أصدرت الجهات  المختصة قرارًا بغلق، محل مجوهرات شهير  بمنطقة الدقي، الذي كان مكانًا لعقد لقاءات تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب، مع الضحايا والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبناء عليه قامت الأجهزة الأمنية إغلاقه وتشميعه.

وكانت الأجهزة الامنية قد ألقت القبض على المتهمين بالنصب على المواطنين من خلال ترويج مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة، وإيهام الضحايا باستثمار أموالهم مقابل أرباح مالية وهمية.


وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن محل مجوهرات مانور تابع للتشكيل العصابي الذي ضم 15 متهمًا، بينهم 5 رجال أوكرانيين، و5 سيدات أوكرانيات، وسيدتين روسيتين، و3 رجال أعمال مصريين، واتخذوا من شركة وهمية ومقر بدائرة قسم شرطة الدقي مكانًا لعقد لقاءات مع الضحايا والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أوهموا المواطنين باستثمار أموالهم في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيم تفوق سعرها الحقيقي، مع وعدهم بأرباح أسبوعية متزايدة، خاصة حال جذب مشتركين جدد، في أسلوب هرمي للاحتيال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط جميع المتهمين، وبحوزتهم مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة وغير مطابقة للعيار، وأختام دمغة وموازين مقلدة، وإسطمبات شمعية مزورة لتحديد عيار الذهب، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 30 مليون جنيه.

وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة لفحصها، بينما قررت جهات التحقيق بدء التحقيق مع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإغلاق المحل محل الواقعة، مع إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.
 

txt

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة نسائية لسرقة الهواتف بالإسكندرية

txt

ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين بزعم الاستثمار في الذهب والمجوهرات

الدقي التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية

