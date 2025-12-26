مصرع طفل وإصابة 3 شباب في حادثين متفرقين بالفيوم

18 حجم الخط

لقي طفل مصرعه، وأصيب 3 شباب آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم، وتم نقل جثة الطفل والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت إدارة مرور الفيوم، من إعادة تسيير المرور بعد إزالة آثار الحادثين.

انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اول الفيوم، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع طفل دهسته سيارة، علي الكوبري العلوي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتبين أن الطفل الضحية كان يعبر الطريق، فدهسته سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضرين بالحادثين أحيلا إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثة الطفل بعد مناظرة الطب الشرعي، انتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادثين، وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

