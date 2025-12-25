بعد انتشال 8 جثامين و18 مصابا، انتهاء عمليات البحث عن ضحايا أسفل عقار إمبابة المنهار

18 حجم الخط

عقار إمبابة المنهار، أنهت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية في الجيزة، جهودها في البحث عن ضحايا عقارات إمبابة المنهارة، بعد انتشال 8 جثامين و18 مصابًا، في عملية استمرت 3 أيام.

وتمكنت فرق الحماية المدنية، اليوم الخميس، من انتشال آخر جثة لسيدة من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة إمبابة، والذي يتكون من خمسة طوابق وانهار يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت فرق الإنقاذ نجحت، أمس الأربعاء، في استخراج جثث مسن وابنته وطفل من تحت ركام العقار، ليصل عدد الضحايا حتى الآن إلى 8 وفيات و18 مصابًا وفق المصادر الأمنية.

وفي السياق ذاته، صرحت نيابة شمال الجيزة بدفن جثماني اثنين من ضحايا حادث انهيار العقار، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتشالهما من أسفل الأنقاض.

وكشف أحد شهود العيان أن سكان العقار كانوا يعانون من تصدعات واضحة في الجدران والأسقف، وتقدموا بشكاوى سابقة إلى الحي بشأن حالة العقار، إلا أن الإجراءات لم تُستكمل.

قرارات عاجلة وإجراءات قانونية

وأصدرت الجهات المختصة قرارًا بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، حرصًا على سلامة السكان ومنع وقوع حوادث إضافية، كما تم فصل المرافق الحيوية من غاز وكهرباء عن المنطقة المحيطة بالعقار.

كما أمرت نيابة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة، وبيان أسباب الانهيار ومدى تأثر المباني المحيطة، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الانهيار، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وحصر التلفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.