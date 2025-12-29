حبس عاطل تسبب في مصرع مسن خلال هروبه بسيارة مسروقة بالجيزة

الإثنين 29 ديسمبر 2025
أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل تسبب في مصرع مسن خلال هروبه بسيارة مسروقة، كما اصطدم بأتوبيس أثناء الفرار، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تفاصيل سرقة عاطل لسيارة ومصرع مسن بأكتوبر

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبين من خلال الفحص أن عاطل سرق سيارة من قائدها بالإكراه، بعد تهديده بسلاح، وخلال محاولته الهرب صدم مسنا مما أدى إلى مصرعه متأثرا بإصابات لحقت به، كما اصطدم بأتوبيس وأحدث به تلفيات.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وإحالة المتهم إلى الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه للمخدرات من عدمه. 

