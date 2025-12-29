تفاصيل مصرع 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

18 حجم الخط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة حول واقعة سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية، حيث تبين غرق شخصين من ركاب السيارة بالترعة، وشخص ثالث حاول إنقاذهم.

مصرع ثالث حاول إنقاذ الراكبين

وكشف شهود عيان تفاصيل الحادث وذكروا أن سيارة ميكروباص يستقلها شخصين، اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وسقوطها بترعة المريوطية.

أضاف شهود عيان أن شابا كان يقود أتوبيس، وتصادف مروره وقت الحادث، فأسرع للنزول للترعة، في محاولة لإنقاذ الشخصين، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق وفارقوا الحياة.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث

وانتقل الأجهزة الأمنية بالبدرشين ورجال الإنقاذ لمكان الحادث لانتشال الجثث، واستخراج السيارة الغارقة من الترعة، وفحص مدى وجود ضحايا.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى إلى توقف جزئي في حركة المرور بالمنطقة، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بالأوناش وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف تحسبا لوجود ضحايا.

تبين من الفحص اختلال عجلة القيادة في يد سائق وانحرافه عن المسار الطبيعي للطريق وسقوطه في الترعة، وجري رفع السيارة من المياه، ونقل الجثث للمشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قرارات النيابة في حادث الطريق

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، وعرض جثث المتوفين علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، وتكليف خبير من مرور الجيزة لفحص السيارة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

