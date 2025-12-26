جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول داخل ترعة بالدقهلية

18 حجم الخط

شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، العثور على جثة شخص فى العقد الرابع من العمر، داخل مياه ترعة البحر الصغير، بدائرة مركز دكرنس وتبذل الجهات الأمنية جهودا مكثفة لكشف غموض الحادث.

العثور على جثة بمياه ترعة البحر الصغير بدكرنس في محافظة الدقهلية

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة البحر الصغير، وانتقلت على الفور قوة من مباحث مركز شرطة دكرنس برئاسة الرائد عمار الجداوي رئيس المباحث، والنقيب خالد شهاب معاون المباحث، إلى مكان البلاغ.

انتشال جثة شخص

وبالفحص، تبين وجود جثة لشخص مجهول الهوية حتى الآن، وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج الجثة من المياه، وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى دكرنس العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت بسرعة تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتوفى، ومعرفة أسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفي حادث آخر لقي شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي على أول طريق السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في انقلاب سيارة ملاكي اول طريق السنبلاوين.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمود عاطف مصطفى مصطفى 19 سنة، وصل إلى قسم الاستقبال بمستشفى السنبلاوين جثة هامدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

نقل جثة شاب أنهى حياته بحبة الغلة لمستشفى شربين

وعلى صعيد آخر، أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على إنهاء حياته بتناول حبة غلة في منزله بجوار مسجد الحاج حسين، في قرية بدواى بـ مركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بـ مصرع شاب يدعى محمد أشرف محمد - ٢٤ سنة تناول حبة غلة ( انتحار ) ووصل مستشفى شربين المركزي جثة هامدة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.